Economía La hostelería en pie de guerra por los nuevos cortes de luz en horas punta miércoles 16 de febrero de 2022 , 23:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ASHAL reprocha a Endesa el ninguneo con el que trata a un sector que se ha visto obligado a parar la actividad de forma abrupta Endesa lo ha vuelto hacer. A pesar de que la patronal hostelera almeriense, ASHAL, ha solicitado en más de una ocasión que los posibles cortes de luz sean negociados previamente con el sector hostelero para tratar de entorpecer lo menos posible su actividad, la empresa eléctrica “sin previo aviso y con apenas cuatro carteles colocados por las calles, que han pasado desapercibidos,” ha cortado la luz entre las 8 y las 9 de la mañana y las 14 y 16 horas de este miércoles en nada menos que más de una treintena de calles y siete plazas del centro de Almería, donde se concentran un gran número de bares y restaurantes, lo que ha provocado la paralización de la actividad de forma abrupta en horas punta

Los hosteleros se han visto seriamente afectados por estos cortes de luz y como han trasladado a ASHAL, han debido cancelar muchas reservas de comida, sobre todo, previstas para este mediodía, -alguno tenía cerradas celebraciones para varias decenas de personas, según han indicado-.

Para la hostelería es una “desfachatez” que Endesa vuelva a “abusar” de su posición para imponer interrupciones de suministro que afectan a sus clientes sin contar con nadie, sin informar ampliamente y con tiempo suficiente para “si no poder influir en la decisión por lo menos estar preparado y evitar cancelaciones como las sufridas hoy. Es lamentable que el hostelero se vea doblemente perjudicado porque, por un lado, debe dar la cara ante el cliente y, por otro, asumir las pérdidas de un pedido que no puede suministrar”.

Por otro lado, ASHAL ha reprochado a la empresa eléctrica el “trato discriminatorio” con el que actúa ya que mientras la hostelería se ha visto obligada a dejar de trabajar, “las instalaciones municipales no se han visto afectadas porque se las ha suministrado luz a través de un generador. Al parecer, para Endesa hay clientes de primera y de segunda”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

