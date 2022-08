Opinión La Imagen de San Indalecio en la procesión de la Virgen del Mar Francisco J. Escámez Mañas Más artículos de este autor Por sábado 27 de agosto de 2022 , 17:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Imagen del Varón Apostólico San Indalecio, Fundador y Patrono de nuestra Diócesis, de nuevo participará en la procesión de la Virgen del Mar, Patrona de Almería. No es una novedad. El Cabildo catedralicio, para ir a la Iglesia de Santo Domingo a procesionar la Imagen de la Patrona, y a otras procesiones, tradicionalmente ha salido en corporación de la Catedral acompañado de la Imagen del Patrono San Indalecio. Consta que era praxis habitual a mediados del siglo XVIII. Además, por iniciativa conjunta del Ayuntamiento y de la Hermandad de la Patrona, en 1857 el Cabildo concedió que tomaran parte en la procesión de la Santísima Virgen del Mar, la Imagen del Patrono San Indalecio, así como las de otros santos de la devoción de diversos gremios, buscando el mayor bien espiritual de los fieles. Dicha praxis se mantuvo hasta 1935. Después de 1939 no iba la Imagen de San Indalecio en la procesión al haber sido destruida en la persecución religiosa de la guerra civil de 1936-1939. La nueva Imagen hecha por Jesús de Perceval, data de 1945. Restaurada en 2014, es demasiado pesada para procesionar. La actual Imagen del Patrono usada para procesiones, ubicada en la sacristía de la Catedral, no es adquirida hasta los pasados años 90. Consta que, hace unos años, la presencia de la Imagen del Patrono en la procesión en honor de María Santísima del Mar también era criterio de la Agrupación de Cofradías. Conscientes de la tradición, hubo una petición en 2011, desechada, como la propuesta de la Hermandad de la Patrona, en 2017, para incorporar a la procesión al menos la reliquia del Patrono. Todo llega. Al recuperar este elemento tradicional de nuestra piedad católica, no se pretende un ejercicio de simple arqueologismo. La Imagen de San Indalecio nos recuerda la temprana evangelización de Hispania. Estimula nuestro ser Iglesia y anima nuestro empeño misionero. San Indalecio hace presente la importancia de seguir con fidelidad a Jesucristo, alimentados con los sacramentos. En el culto al Redentor, veneramos ante todo a la Bienaventurada siempre Virgen María. Virgen del Mar, cuida a tu pueblo. San Indalecio, ruega por nosotros. Francisco J. Escámez Mañas Archivero Capitular 4 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)