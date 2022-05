Economía La importancia de elaborar un plan estratégico de gestión de recursos humanos lunes 09 de mayo de 2022 , 19:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tener espíritu emprendedor es fundamental para poner en marcha una empresa, pero no es suficiente, y si lo siguiente en que se piensa es en tener capacidad económica para hacerlo, no es del todo cierto. La clave está en la formación. Con una buena formación en el mundo de la empresa es posible localizar los recursos económicos que permitan iniciar la actividad, pero también esa formación es imprescindible para gestionarla y que comience a crecer. En todo el proceso es esencial contar con una guía estratégica para la gestión de RRHH, porque los Recursos Humanos, en definitiva, las personas, son el pilar que sostiene a las empresas, porque su profesionalidad, pero también su motivación e implicación, pueden hacer que una empresa supere una mala racha, o que acabe despegando por encima de su competencia. El primer paso es seleccionar correctamente al personal, y para ello hay que tener en cuenta sus titulaciones, conocimientos, experiencia y demás, pero también es importante la entrevista personal en la que captar aquellos matices que no siempre pueden reflejarse en un papel o un vídeo. En ese sentido, no podemos olvidar que el talento puede comprarse, sí, porque podemos buscar a una persona concreta y hacerle una oferta, pero reconozcamos que puede salir caro, sobre todo si estamos empezando. Es más rentable, pero también más complicado, encontrar ese talento en quienes aún son anónimos aspirante a un empleo, o entre quienes trabajan con nosotros pero no han tenido esa oportunidad de brillar. Luego hay otro aspecto que no puede descuidarse, y es saber mantener a nuestro personal, incentivarlo para que se implique en el proyecto. Eso puede hacerse con dinero, pero ese no es el único incentivo, por lo que habrá que encontrar esas otras vías, como son el reconocimiento público de su labor, por citar solo una. Hasta aquí hemos querido apuntar solo unos breves trazos de lo que es la gestión de los RRHH, y que va desde la selección hasta la formación onboarding, es decir, la adaptación a los métodos de trabajo de la empresa, pero que también abarca el análisis del desempeño de cada cual, un detalla muy relevante en las medianas y grandes empresas, porque con ello se puede construir la carrera profesional de una persona trabajadora a medida, entendiendo cuales son aquellas tareas que mejor se le dan, para cuales está más preparado, cuales desarrolla con más interés, cuales son sus aspiraciones y deseos. De este modo, individualizando esa atención, sabremos si para un empleado el mejor incentivo es un ascenso, o más tiempo de ocio, o si prefiere bonificaciones económicas o en especie, pero también nos permitirá tener un sistema salarial más justo y equitativo, al poder adaptarlo al rendimiento de cada persona según las circunstancias. En defintiva, hablamos de la aplicación del big data a los RRHH para tomar las mejores decisiones para la empresa y para los trabajadores en función de los datos, lo que sin lugar a dudas va a repercutir muy positivamente en el día a día. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

