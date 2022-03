Economía Ampliar La inflación en Almería es el triple que hace un año miércoles 30 de marzo de 2022 , 14:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los datos publicados hoy por el INE sobre el indicador adelantado del IPC constatan el incremento desmesurado de precios respecto al valor de febrero. La variación mensual adelantada hoy triplica la obtenida en marzo del año pasado (1,0%). Este ciclo inflacionista que viene protagonizado por los precios de la electricidad, los carburantes y los alimentos ya afectan a todos los componentes de la cesta de la compra. Carmen Vidal, Secretaria General de UGT Almería ha valorado negativamente estos datos sobre la inflación que son necesarias atajar con celeridad: “Las medidas de control de precios implementadas por el Gobierno parecen insuficientes. Es prioritaria la aplicación urgente de las medidas de contención de precios así como frenar la especulación que se está llevando a cabo y que está incrementando el deterioro de las condiciones de vida de las personas y comprometiendo la recuperación económica post pandemia”. La líder sindical ha puesto en valor los acuerdos recientemente alcanzados para proteger el empleo y a las familias más vulnerables, como la aprobación de la Reforma Laboral y el Incremento del SMI y ha aplaudido la reciente regulación sobre el impedimento de justificación del despido objetivo por el incremento del precio de la energía por parte de las empresas que hayan obtenido ayudas públicas, condicionando así la concesión de ayudas públicas al mantenimiento del empleo. Desde UGT Almería incide en que es imprescindible el incremento de los salarios de los y las trabajadoras y la inclusión de cláusulas de revisión de los convenios para mantener la capacidad adquisitiva de los y las trabajadoras para luchar contra los efectos de esta desbocada inflación. La líder sindical ha incidido en la importancia de mejorar el diálogo social en la provincia e insta a la Patronal a negociar salario acordes a la inflación, recordando que Almería es la provincia con mayor precariedad salarial de Andalucía. “La Negociación Colectiva es el eje sustentador de los derechos laborales de los trabajadores y por tanto en las próximas revisiones salariales UGT propondrá incrementos acordes a esta espiral inflacionista, que mitiguen el daño en el poder adquisitivo que las familias están sufriendo”. Asimismo UGT hace un llamamiento al Gobierno para implementar medidas extraordinarias de forma urgente para paliar el constante e insostenible incremento de precios que compromete el proceso de reconstrucción social y económica. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.