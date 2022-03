PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad FACUA denuncia a dos hospitales de Almería por no facilitar un teléfono gratuito Escucha la noticia Se trata del Hospital Vithas y el Hospital HLA Mediterráneo. FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al Hospital Vithas y al Hospital HLA Mediterráneo por incumplir la ley que obliga a disponer de teléfonos gratuitos en un sentido amplio. Son dos de los 146 hospitales, clínicas y centros sanitarios denunciados por la asociación tras un análisis sobre el sector en toda España. La denuncia ha sido interpuesta ante la Delegación General de Consumo de la Junta de Andalucía y ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Alberto Garzón. FACUA ha realizado un estudio rastreando las páginas web de 150 prestadoras de servicios sanitarios de las capitales de provincias, las dos ciudades autónomas, las dos capitales de comunidad autónoma que no son capital de provincia (Mérida y Santiago de Compostela) y las cuatro ciudades que tienen más población que las capitales de sus provincias (Algeciras, Gijón, Vigo y Jerez de la Frontera). Dicho estudio se basa en si cumplen la obligación de facilitar teléfonos gratuitos y si lo hacen en todas las secciones donde publicitan sus numeraciones para la atención, tanto de clientes como de no clientes. Con base en la información que las entidades facilitan en sus webs, 146 incumplen la ley al no ofrecer línea gratuita alguna para la atención a los consumidores, haciendo uso de otras líneas que suponen un desembolso para el usuario. De las 146 denunciadas, dos combinan líneas 902 con teléfonos geográficos para la atención a los consumidores (el Hospital CHIP y el Hospital HM Madrid). Por otro lado, dos (Policlínica Gipuzkoa y Hospital HM Madrid) disponen de numeraciones gratuitas sólo para comunicarse con áreas determinadas de los centros. Otros dos grupos hospitalarios (el HLA y Sanitas) presentan líneas gratuitas sólo para información general, obligando a llamar a teléfonos con coste para realizar gestiones específicas. El resto facilitan teléfonos geográficos y líneas móviles. Qué dice la ley Desde diciembre de 2020, el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que "en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen". FACUA indica a los consumidores que se vean obligados a llamar al hospital o clínica de su zona a través de numeraciones con coste que podrán reclamarles el abono de esas cantidades. En el caso de otras empresas que no son de servicios básicos de interés general, la ley establece que deben facilitar un número que no suponga un coste superior al de una llamada geográfica o móvil, con lo que si se ven obligados a llamar a una tarificación especial (902 y 901), también tienen derecho al reembolso de ese coste. Denuncias por comunidades autónomas De todos los hospitales, clínicas y centros analizados, los únicos que cumplen con la ley son el Hospital HLA Jerez Puerta del Sur, el HLA Jaén, el Viamed Monegal de Tarragona y el HM Hospitales León. En Andalucía, el Hospital Quirónsalud, el Centro Médico Milenium Córdoba (del grupo Sanitas), el Hospital San Juan de Dios, el Grupo Cardiológico Corpal, el Centro Asistencia Los Ángeles y el Hospital Cruz Roja, todos en Córdoba, infringen la norma. En Málaga, el Hospital Chip, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, la Clínica Nuestra Señora del Pilar, las Hermanas Hospitalarias, la Clínica Muelle Heredia, el Centro Médico Vithas Limonar, el Hospital HLA El Ángel y el Hospital Dr. Gálvez. Asimismo, en Huelva, son el Hospital Quirónsalud, el Hospital HLA Los Naranjos y el Hospital Virgen de la Bella. En Cádiz, el Hospital Viamed Novo Sancti Petri, el Hospital Virgen de las Montañas, el Hospital Virgen del Camino y el Hospital San Rafael han sido denunciados, al igual que el Centro Médico Viamed de Algeciras. En Sevilla, el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, el Hospital Fátima, el Centro Médico Vithas, la Clínica HLA Santa Isabel, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Victoria Eugenia (Cruz Roja) también se saltan a ley. Potr otro lado, el Hospital Vithas y el Hospital HLA Inmaculada, en Granada, y en Almería, por último, el Hospital Vithas y el Hospital HLA Mediterráneo también quebrantan la ley. En la Comunidad Valenciana, son el Hospital Quirónsalud de Valencia, el Quirónsalud de Alicante y el Centro Vithas de Castellón los que vulneran la norma. De igual forma, las empresas que incumplen la ley en Euskadi son el Centro Médico Quirónsalud Bilbao y el Hospital Cruz Roja, ambos en Bilbao; el Hospital de Dia Quirónsalud Donostia, Centro Médico Arrasate y el Hospital San Juan de Dios, en San Sebastián. Igual que Asunción Klinica, Centro Médico Belate (ambos en Tolosa), Centro Médico Andoain, Centro Médico Ordizia y la Policlínica Gipuzkoa, todos en Gipuzkoa, mientras que en Vitoria figura el Centro Vithas y el Hospital Quirónsalud Vitoria. En Galicia, las entidades Hospital Quirónsalud A Coruña, Instituto Médico Quirúrgico San Rafael y Centro Médico Milenium (Sanitas) de A Coruña; el Centro Médico Quirónsalud Ferrol, en Ferrol; el Hospital Quirónsalud Pontevedra y el Hospital Polusa, en Pontevedra; el Sanatorio Nosa Sra. Dos Ollos Grandes en Lugo; el Hospital HM La Rosaleda en Santiago de Compostela; el Centro Médico El Carmen, en Ourense, y el Hospital Povisa, en Vigo, infringen la norma. En la Comunidad de Madrid, FACUA ha denunciado al Hospital Ruber Juan Bravo (del grupo Quirón Salud), al Hospital Fuensanta, al Hospital de Día Pío XII, al Centro Vithas La Milagrosa, al Hospita HM, al HLA Universitario Moncloa y al Hospital San Rafael (de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios), todos en la provincia de Madrid. Por otro lado, el Hospital Quirónsalud, el Hospital SCIAS, el Institut Freedman, el Parc de Salut Mar, el Hospital CIMA (Sanitas) y el Centro Médico Teknon, todos de Barcelona, incumplen la ley. También el Centro de Salud Holos, el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre y el Hospital D'Amposta, todos tarraconenses. Además, la Clínica Bofill, en Girona, y el Centro Vithas de Lleida tampoco cumplen con su obligación de tener líneas gratuitas para la atención en Cataluña. En Cantabria, el Instituto Radiológico Cántabro, en Santa Cruz de Bezana, la Clínica Santa Lucía y el Hospital Santa Clotilde, ambas de Santander, incumplen la ley. En Extremadura, las compañías denunciadas son la Clínica Parque de Zafra, el Centro de Don Benito, el Hospital de Clideba, la Clínica San Blas (pertenecientes a la Clínica San Miguel), el Hospital Quirónsalud Clideba, y el Hospital Parque Vía de la Plata, en Badajoz. De igual forma, en Cáceres, son el Hospital Quirónsalud Cáceres, la Policlínica Navalmoral y la Clínica San Francisco (perteneciente a la Clínica San Miguel) y el Centro Diagnóstico Recoletas Plasencia, así como la Clínica de Mérida (perteneciente a la Clínica San Miguel), en Mérida. En el Principado de Asturias, el Hospital Begoña, de Gijón, y la Clínica Asturias, de Oviedo, vulneran la ley. En La Rioja, la Clínica Los Manzanos también ha sido objeto de denuncia por la asociación. Además, la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona (Navarra) se salta la normativa. En Castilla y León, FACUA ha denunciado al Sanatorio Sagrado Corazón, al Centro Hospitalario Padre Benito Menni, al Hospital Recoletas Felipe II, al Centro Médico Recoletas Paracelso, al Centro Médico Recoletas la Marquesina, al Centro Médico Recoletas Angustias, al Centro Médico Recoletas Cervantes, Unidad de la Mujer Recoletas y al Hospital Recoletas Campo Grande, todos de Valladolid. También al Centro Médico Los Tilos, al Centro Médico Recoletas Ezequiel González y al Hospital Recoletas, en Segovia; al Centro Médico Recoletas Benavente, al Centro Médico Recoletas Vea, al Centro Médico Recoletas Tres Cruces y al Hospital Recoletas Zamora, todos en Zamora. De la misma forma, la asociación ha denunciado a la Fundación Hospital General de la Santísima Trinidad, de Salamanca. Asimismo, al Centro Médico Recoletas Calzadas y al Centro Médico Recoletas Burgos, ambos en Burgos. Análogamente, se saltan la ley el Centro Médico Recoletas San Antonio, al Hospital Recoletas de Palencia, al Centro Médico Recoletas Avenida Castilla, Centro Médico Recoletas Guardo y al Centro Médico Recoletas Aguilar, todos ellos de Palencia. Del mismo modo, el Hospital Santa Teresa, que ofrece sus servicios en Ávila, y el Hospital Latorre, en Soria han sido denunciadas. Por último, al Hospital HM San Francisco, de León. En Palma de Mallorca, la Clínica Rotger tampoco ofrece teléfonos gratuitos en su web. En las Islas Canarias, el Hospital Quirónsalud Tenerife se salta la norma. Las entidades Hospital Quirónsalud Zaragoza, Hospital Viamed Montecanal, la Clínica del Pilar, Clínica Sagasta y la Clínica Actur, en Zaragoza; el Hospital Viamed Santiago, en Huesca; la Policlínica Galileo y el Hospital Obispo Polanco, de Teruel, todas en la Comunidad de Aragón, ignoran su obligación de incluir numeraciones gratuitas en sus webs. En la comunidad de Castilla-La Mancha, la Clínica la Antigua de Guadalajara, el Hospital Quirónsalud Ciudad Real, el Hospital Quirónsalud Albacete y el Hospital Clínica HLA El Rosario, también de Albacete, el Hospital Quirónsalud Toledo y el Hospital HM IMI, de Toledo y, por último, el Hospital Recoletas Cuenca, son las que carecen de teléfonos gratuitos. El Hospital Quirónsalud Murcia, la Clínica Juan Carlos I, el Hospital HLA La Vega y el Hospital Mesa del Castillo, de la ciudad de Murcia, también vulneran la ley. En Ceuta, las clínicas Septem y HC Ceuta infringen la norma. En Melilla es la clínica Rusadir la denunciada. Más denuncias El pasado año, FACUA realizó siete estudios sobre el obligado cumplimiento por parte de las compañías de servicios básicos de interés general de contar con un teléfono gratuito de atención al consumidor. En el primero de ellos, la asociación concluyó que 7 de cada 10 aerolíneas se saltaban la ley. En el segundo, que 6 de cada 10 suministradoras de agua tampoco cumplían con la mencionada normativa. También, pudo comprobar que la mitad de las grandes empresas de mensajería analizadas no ofrecían teléfonos gratuitos y que 9 de cada 10 aseguradoras tampoco lo hacían, el mismo porcentaje las entidades financieras sin ficha bancaria. Respecto a los bancos, han sido 13 los denunciados de 29 analizados. El último estudio de 2021 detectó irregularidades en cuatro de cada diez comercializadoras energéticas analizadas, denunciándose 48 en total. De igual manera, el pasado mes de febrero, la asociación realizó un estudio que determinó que sólo 9 de las 51 compañías de autobuses analizadas cumplían la normativa, por lo que denunció a 42. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

