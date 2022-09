Deportes Ampliar lA inscripción para los Juegos Deportivos Municipales colectivos será en noviembre martes 27 de septiembre de 2022 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol-sala son los que reciben más participantes en la competición insignia del Patronato de Deportes El Patronato Municipal de Deportes prepara con dedicación la 38º edición de los Juegos Deportivos Municipales, una competición en la que participan en torno a 25 disciplinas y en la que se logran reunir a 8.000 personas. Una edición que promete la formación del deporte base en la provincia de Almería y que regresa con más fuerza que nunca. En el caso de los deportes colectivos como el baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol-sala, que aglutinan a un extenso número de participantes, donde en ediciones pasadas han logrado movilizar a unos 4.500 escolares, repartidos entre 2.000 jugadores en baloncesto, 1.200 en voleibol, 800 en balonmano y 700 en fútbol sala vuelven a abrir sus inscripciones para acercar las disciplinas a la sociedad. Para el plazo de inscripción en todas las categorías de estas disciplinas se abrirá del 1 de noviembre al 30 del mismo mes. Para rellenar los datos pertinentes, los clubes tendrán que realizarlo por la aplicación (disponible para iOs y Android) del PMD Almería. En el caso de los deportes individuales, cada disciplina tiene fechas diferentes y se consultan en el PMD y en las diferentes delegaciones provinciales. Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha trasladado que este comienzo de la edición 38º de los JDM es “ilusionante, ya que las instalaciones municipales volverán a llenarse de niños y niñas practicando deporte. Esta competición es la mejor exposición del talento almeriense y por ello, desde el PMD apostamos por su realización anual”. En caso de que las escuelas precisen de más información, se recomienda contactar con Lito al teléfono 677 56 71 79. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

