La irresponsabilidad de unos pocos deja a toda Almería sin Feria

jueves 22 de julio de 2021 , 21:53h

El Ayuntamiento suspende la Feria, siguiendo la indicaciones de la Junta debido al aumento de contagios, aunque se mantendrán los conciertos, actos religiosos, Los Coloraos y se instalarán los feriantes

Era una noticia que se veía venir, pero que, por difícil, no significa que no haya que asumir con responsabilidad. Es lo que ha decidido el Ayuntamiento de Almería, asesorado por la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía: la Feria 2021 en honor de la Virgen del Mar se suspende por segundo año consecutivo.

“Desde que empezamos a convivir con la pandemia hemos trasladado el mensaje de que los valores más importantes son la salud y la vida de los almerienses. Nada es más relevante. Y no podemos celebrar las fiestas patronales para que terminen con un aumento de contagiados. Es doloroso, pero lo más conveniente”. Así trasladaba el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, la decisión municipal tras reunirse la Junta de Portavoces.

Acompañado por el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el concejal de Cultura, Diego Cruz, y la primera teniente de alcalde, María Vázquez, Fernández-Pacheco ha explicado que “la negativa evolución de la pandemia del Covid y el aumento del número de contagiados, hace imposible su celebración”, aunque ha explicado que “el que no haya Feria no significa que no habrá actividades en la segunda quincena de agosto”. En primer lugar, se mantendrán los conciertos programados con los aforos permitidos en cada momento “porque llevamos realizando conciertos desde hace meses y no hemos tenido ningún contagio en estos eventos culturales y, por eso, entendemos que no tendría sentido suspenderlos en la Feria. Los conciertos se celebrarán en base a la normativa vigente en cada momento”.

También se llevarán a cabo los actos religiosos en honor de la Virgen del Mar, como el año pasado. No habrá procesión ni las actividades que supongan aglomeraciones, “pero sí se mantendrán los cultos a la Patrona de Almería” y, como cada año, “se rendirá homenaje a los Mártires de la Libertad, Los Coloraos”, como cada 24 de agosto.

Una de las dudas era si permitir la instalación de los 'cacharricos'. Y, tras analizarlo detenidamente, el Ayuntamiento ha decidido que los feriantes puedan instalar sus atracciones en el Recinto Ferial. “Llevan muchos meses sin trabajar y, después de conocer las recomendaciones de la Junta, los feriantes podrán instalarse con horario limitado, unas medidas claras y espaciaremos las atracciones”, ha explicado el alcalde.

Lo demás deberá esperar al año que viene. Ni Feria del Mediodía, ni ambigús por la noche ni aglomeraciones por las calles. “Nuestra obligación como Ayuntamiento es contribuir a frenar la curva en la quinta ola”, analiza el alcalde.

A su lado, el delegado de Salud ha anunciado que “a partir de las 00.00 de esta noche el Distrito Sanitario de Almería pasa a nivel 2 de alerta sanitaria, y hoy, después de mucho tiempo, hemos tenido cuatro muertes relacionadas con el Covid”. Juan de la Cruz explica que “no hemos llegado al brote de final de Navidad, pero el incremento de los datos nos obliga a tomar medidas de contención con aforos y horarios”. Y ha recordado que “hasta que Almería no tenga la inmunidad de rebaño hay que seguir cuidándonos y protegiéndonos, especialmente los más jóvenes. Todos esperábamos una situación diferente, pero es la situación en la que nos encontramos y hay que ser muy prudentes”.

“Lo hemos meditado mucho, hemos escuchado las recomendaciones de los que más saben, como es el Delegación de Salud, somos conscientes de que muchas personas habían puesto sus esperanzas en trabajar estos días, como los hosteleros, pero es la solución más sensata. Siempre digo que la Feria del próximo año será la mejor y esperamos que esta vez sí podamos celebrarla”, ha concluido el alcalde.