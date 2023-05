Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes La judoka Alejandra Marín y al voleibolista Mario García brillan en la XIII Gala de los Juegos Municipales viernes 19 de mayo de 2023 , 08:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha entregado el Premio a la Trayectoria Deportiva a Manuel González Fernández en una ceremonia llena de talento, música y recuerdos El Auditorio Maestro Padilla se ha llenado hasta la bandera con jóvenes que destacan por su talento, esfuerzo y deportividad en las diferentes disciplinas que practican. Esta noche ha tenido lugar la celebración de la XIII Gala de los Juegos Deportivos Municipales y del Deporte Escolar de Almería que ha puesto el broche de oro a un curso impecable por parte de clubes y deportistas de la capital. Por unas horas, en la cantera del deporte base se ha cambiado la ropa deportiva por un vestuario de etiqueta con la intención de celebrar los triunfos conseguidos durante la temporada. Diversión, alegría y compañerismo, tres eslabones fundamentales en el deporte que se han impregnado en el Auditorio Maestro Padilla con la ceremonia que han dirigido los presentadores Rafa López y Mónica Aldehuela. La interpretación musical de ‘I need a hero’ a cargo de la banda ‘Rock Over’ marcó el inicio de la ansiada gala, que podía seguirse a través del hashtag #GalaJDM23 y que iba a dar a conocer a los ganadores de las diferentes categorías de ocho premios y un reconocimiento especial a título póstumo a figuras que han hecho crecer el deporte almeriense. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha intervenido para felicitar a los premiados, así como recalcar que desde el Ayuntamiento de Almería “estamos comprometidos con la promoción de la vida saludable, y el deporte es una parte prioritaria que debe acompañaros toda la vida”, siendo la principal premisa del Patronato Municipal de Deportes, “queremos concienciar desde las edades más tempranas sobre los valores de la práctica deportiva, ya sea en una cancha, tatami, césped, en la calle o en la playa”. A modo de estadística, ha apuntado que los Juegos Deportivos Municipales reflejan que “vamos por buen camino, la 38º edición celebrada ha reunido a 25 disciplinas y han participado más de 8.500 niños y jóvenes, recuperando las cifras de antes de la pandemia”. También, la regidora ha puesto en valor “la calidad de los jugadores y clubes almerienses, convertidos en embajadores de la ciudad que traspasan nuestras fronteras y han logrado éxitos en el ámbito andaluz y nacional”. Vázquez ha hecho hincapié en que “es una demostración de lo lejos que se puede llegar con un trabajo bien hecho, y en equipo, entre los técnicos del Patronato Municipal de Deportes, las federaciones, los clubes, los padres y familiares, patrocinadores, en especial Cajamar, y, por supuesto, los propios escolares que disfrutan del deporte que más les gusta con sus compañeros y amigos”, sin olvidarse tampoco del papel “de los padres y madres que son un pilar básico en los niños y niñas, acompañándoles a sus entrenamientos y competiciones”. Premiados Y es que el deporte de Almería cuenta con un buen estado de salud y forma, prueba de ello es el reconocimiento diario que las diferentes escuelas deportivas municipales tienen en los campeonatos que participan. Por ello, durante esta noche se ha premiado a los mejores. El Premio a ‘Mejor Deportista Femenina’ ha recaído en la judoka Alejandra Marín, campeona de España cadete y junior, por su dedicación, esfuerzo y talento mientras que, el Premio a ‘Mejor Deportista Masculino’ ha sido para el voleibolista internacional Mario García, premiando su liderazgo, responsabilidad y talento. El resto de los galardones fueron a ‘Mejor árbitro/juez’, María del Carmen Fernández. Una distinción que reconoce la labor pedagógica, inculcando el juego limpio y las normas a los jugadores. Para el premio a mejor entrenador/a, recayó sobre Ana Milán Capel gracias a su papel en el deporte de la cantera base pues logran que los deportistas se enamoren del deporte y mejoren tanto en el plano técnico como en el desarrollo personal. Continuaron con el tercer reconocimiento por el Premio Cajamar ‘Mejor Centro de Enseñanza’ que recayó en CEIP El Puche. Si en los centros escolares los estudiantes tienen su primer contacto con el deporte, en los clubes es donde pueden moldear su talento y, en el Premio a ‘Mejor Club’ distinguieron al Club Judo Mytos por trabajar con la cantera de la ciudad, dándoles una proyección de futuro. El Premio a la Deportividad llevaba la integridad por bandera y, valorando el comportamiento excepcional en el campo de juego, no sólo por sus habilidades y logros deportivos, sino por el respeto y fair-play, se reconoció a ‘URA Clan’ como símbolo de ejemplo para la sociedad de Almería. Un club que incluye a personas con y sin neurodiversidad, así como cualquier otra discapacidad y que pueden vivir la experiencia del rugby como deporte y forma de vida, con la base de la educación, la igualdad y la inclusión. Además, hubo momentos para recordar y emocionarse rindiendo homenaje póstumo a Francisco Pizán Enrique (balonmano), Francisco Cortés Pérez (fútbol sala), Rafael Mesa Guijarro (pesca), Francisco de Paula Molina Pacheco (Obra Social Unicaja) y Sebastián Vidal Pezzi (vela) y se ha premiado la trayectoria deportiva de Manuel González Fernández, presidente del Club de Montañismo Cóndor. Asistencia de los VIPs La Gala de los Juegos Deportivos Municipales y del Deporte Escolar ha contado para la entrega de los premios con una serie de personas VIPs que han luchado a diario por estar en su posición y, ahora, sirven de ejemplo para las presentes y futuras generaciones en las disciplinas. Un elenco de deportistas como Arnau Puigmal, jugador de la UD Almería; Macarena Fernández, jugadora de Club Mercapinturas de Bádminton y doble campeona de España; los capitanes de URA Rugby Almería, Nehemías Sívori, y Sebastián Urgu; Jessica Roca, entrenadora del club de gimnasia rítmica Costarítmica, y Sebastián Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Balonmano. Francisco Donaire ‘Dona’, capitán de la Selección Española de Fútbol-Playa, e Inmaculada Ventura, subcampeona de España en Dragón Boat con el Club de Piragüismo Los Troncos. Cristóbal Hernández, presidente de la EDM Padre Huelin, con una labor extraordinaria por el fomento del deporte y la integración; Carlos Conchillo, jugador del club Bahía de Almería e internacional con la Selección Española Juvenil de Balonmano, con un futuro espectacular en el balonmano nacional. Alejandra Gálvez, récord mundial Máster en 800 metros de atletismo, Jairo Ruiz, medallista paralímpico en Triatlón y reciente campeón del mundo de Duatlón y Acuatlón. Lucía Méndez, capitana del Ingenia Solar Costa de Almería CB Almería, que ha ascendido a la Liga Challenge; Jorge Fernández, central internacional y uno de los capitanes de Unicaja Voley. Trayectoria Deportiva y Escudo de Oro de Almería El momento más especial y emotivo de la noche llegó cuando se otorgó el premio a la trayectoria deportiva que la alcaldesa le entregó a Manuel González Fernández, presidente del Club Cóndor, así como le fue concedido el Escudo de Oro de Almería. Un premiado con una dilatada carrera que ha hecho posible que el deporte escolar se forje gracias a su dedicación y compromiso, también ha logrado la unión entre deporte y sostenibilidad inculcando la protección de la naturaleza a los escolares. María del Mar Vázquez destacó que el premiado ha demostrado a lo largo de su vida “un compromiso con Almería”. Más de 40.000 niños y niñas han participado en las actividades de montañismo del club que preside a lo largo de tres décadas y “buena parte del éxito se debe a su dedicación y entrega”. Homenaje a título póstumo Como también fue emotivo el recuerdo a las cinco personas vinculadas al deporte ya fallecidas y a los que se ha rendido homenaje póstumo y que el concejal de Deportes, Juanjo Segura, se encargó de resumir porque “han dejado huella en las distintas disciplinas gracias a sus aportaciones”. El primero de ellos ha sido Francisco Pizán Enrique, una persona que entregó su vida al deporte, y, en especial, al balonmano. Empezó su andadura en esta disciplina en las Escuelas de Maestrías, y, durante 15 años, estuvo arbitrando encuentros de 2º División Nacional. Pizán se ha dedicado en cuerpo y alma a hacer crecer este deporte, haciendo labores federativas tras dejar su profesión de árbitro y, durante 20 años, fue presidente del Comité de Competición de Almería. Francisco Cortés Pérez, una figura muy reconocida en el fútbol almeriense. Era uno de los colegiados más queridos dentro de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala y, su apuesta por esta disciplina deportiva fue clara. Con más de 20 años de trayectoria arbitrando, consiguió el reconocimiento de clubes y jugadores, símbolo de lo auténtico que era. Entre otras, Francisco Cortés fue vocal en la directiva de la Asociación de Fútbol Sala en Almería, siempre luchando y apostando por el deporte y su crecimiento. Rafael Mesa Guijarro, nacido en La Calahorra de Granada, pero ha estado afincado en Almería desde muy joven, ha sido socio y directivo de Alpe Club, donde perteneció hasta su fallecimiento. Por el respeto a la naturaleza, su entrega y pasión, es recordado en el ámbito de la pesca y en los aficionados, a quiénes le ha inculcado las maravillas de esta práctica. Destacó entre otras cosas, por ser uno de los primeros y únicos pescadores que ha participado en Campeonatos de Andalucía y de España. Francisco de Paula Molina Pacheco, director general de la obra social de Unicaja. Se ha caracterizado por ser una persona muy entrañable. Ha trabajado desde muy joven en la Caja de Almería, su tierra natal. Fue en Almería donde tuvo contacto con el deporte como uno de los responsables del Unicaja de voleibol. Además, estuvo también en la Obra Social durante muchos años y llegó como consejero al club de baloncesto. Sebastián Vidal Pezzi, desde Almería, ha estado entregado en la náutica y, en particular, con el deporte de la vela. Con una pasión por esta disciplina, llevaba la vela en la sangre, que se la transmitieron sus padres, que también lo practicaba. Desde los 20 años, Sebastián se inició en la participación de Campeonatos de vela, con navegación de travesías y estando presente en numerosas regatas. Asimismo, uno de sus hitos fue cruzar el Atlántico en sentido Oeste-Este y, también, apoyó a las regatas oceánicas con quienes intercambió sus conocimientos náuticos. La foto de familia de los premiados, VIPs y autoridades concluyeron la espectacular y emocionante XIII Gala de los Juegos Deportivos Municipales y del Deporte Escolar de Almería que dejó momentos para el recuerdo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

