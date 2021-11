La Junta abona más de 712.000 euros por el tercer trimestre de la Justicia Gratuita en Almería

viernes 19 de noviembre de 2021 , 15:17h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Consejería que lidera Juan Marín ha realizado el pago a los abogados y procuradores “en el plazo récord de 15 días”







La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha ejecutado esta semana el pago correspondiente la prestación del servicio de Justicia Gratuita durante el tercer trimestre de 2021 en Almería por un importe de 712.805,10 euros, “en un plazo récord de 15 días”, pese a que el compromiso adquirido con los colegios de abogados y procuradores era de 45 días.



Así, la Consejería que dirige Juan Marín ha abonado un primer pago con el que se saldan las certificaciones que no necesitan subsanación correspondientes tanto al turno de oficio como al de guardia realizados en los meses de julio, agosto y septiembre por abogados y procuradores, y lo ha hecho además “en un plazo que jamás antes se había dado, realizando un esfuerzo muy importante para que los profesionales que prestan un servicio tan esencial como es la Asistencia Jurídica Gratuita cobren el trabajo realizado cuanto antes”, ha señalado el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado.



Con el nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, que entró en vigor el año pasado, el compromiso de la Consejería que lidera Juan Marín era realizar el pago en 40 ó 45 días una vez cumplido el mes que abogados y procuradores tienen de plazo para entregar sus certificaciones tras finalizar el trimestre. En este tercer trimestre los profesionales tenían todo el mes de octubre para acreditar estos servicios.



Una vez concluido dicho periodo la Consejería comprueba todas las certificaciones, pasando a abonar aquellas que no tienen ningún defecto, “algo que se ha hecho en tan solo 15 días, ya que el pago se hizo al inicio de la semana”. Los profesionales que hayan tenido que subsanar algún error tienen otros 15 días para realizar las correcciones, tras lo que percibirán sus honorarios correspondientes.



“Desde que llegamos al Gobierno hemos trabajado por reducir los plazos de pago, porque era intolerable que estos profesionales tardaran meses en poder cobrar por un trabajo hecho, como ocurría con los anteriores gobiernos. Es un compromiso del propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y lo estamos cumpliendo”, ha añadido.



De esta forma, en este primer pago Justicia ha abonado 662.826,10 euros al Colegio de Abogados de Almería, 477.613,60 euros por el turno de oficio y 185.212,50 por el de guardia. Por su parte los procuradores han percibido 49.979 euros, lo que suma un total de más de 712.000 euros.



En un segundo pago, por tanto, quedan todas aquellas que por algún motivo presentan errores o les falta alguna documentación y que deben ser corregidas y remitidas de nuevo a la Consejería para su subsanación, además de los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales.



El delegado también ha incidido en que no solo se han recortado “considerablemente” los plazos de pago, sino que “ seguimos trabajando para mejorar las condiciones de estos profesionales. Para ello estamos inmersos en la nueva orden de módulos y bases y, además, también vamos a atender una reclamación histórica del colectivo, pues vamos a financiar aquellas designaciones por requerimiento judicial que luego se quedaban sin remunerar si al ciudadano no le era concedida la Justicia Gratuita o este no la solicitaba”, ha destacado.