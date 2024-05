Economía Ampliar La Junta amplía ayudas agroambientales para llegar a más solicitantes La Consejería solicita al Ministerio que los agricultores y ganaderos andaluces no sufran penalizaciones por retraso por día hábil en la presentación de la solicitud única de la PAC hasta el 15 de junio sábado 25 de mayo de 2024 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural acoge la petición de las organizaciones agrarias y amplía, de nuevo, la cuantía de las ayudas agroambientales referidas a la agricultura y la ganadería ecológicas para alcanzar a más solicitantes y reducir significativamente la lista de espera. Así lo ha anunciado este sábado el titular del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, en su visita a Agrícola Lena, empresa de Lepe (Huelva) especializada en berries. Estas ayudas, que se elevan hasta un total de 353 millones de euros, tienen como objetivo fomentar la sostenibilidad de las prácticas agroganaderas, así como la agricultura y ganadería ecológicas en Andalucía y contribuir a evitar la pérdida de rentabilidad del sector. Para optar a estas subvenciones, los beneficiarios tendrán que comprometerse a mantener las actividades agrarias en su explotación durante cinco años seguidos. Las ayudas relacionadas con compromisos medioambientales priman la gestión agroambiental en agricultura ecológica, especialmente en cuanto a la conversión y mantenimiento agroganadero y de la apicultura ecológica. Además, se incluyen también aspectos como el mantenimiento de cultivos sostenibles de secano, hortícolas intensivos, así como cultivos con una salida más industrial, como el caso del algodón, la remolacha, la castaña y la uva pasa. Del mismo modo, también se incluyen en las operaciones subvencionables el fomento y gestión sostenible de pastos, la implementación de la apicultura como fuente de biodiversidad, la protección de la avifauna de cada territorio o el fomento de razas autóctonas. La Junta de Andalucía, previa aprobación en el Consejo de Gobierno, ya procedió a la ampliación del crédito disponible para las ayudas agroambientales a mediados del mes de mayo en 150,6 millones de euros, que ahora se van a ver incrementados con casi 50 millones de euros más. La distribución de las ayudas por tramos ha permitido atender aproximadamente el 98% del primer tramo en la mayor parte de los cultivos. Por otra parte, el consejero de Agricultura ha destacado que, “a petición de la organización agraria Asaja, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que los agricultores y ganaderos andaluces no sufran penalización por día hábil de retraso en la presentación de la solicitud única de la PAC hasta el día 15 de junio”. Sector de los berries En su visita a Agrícola Lena Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado el apoyo del Gobierno andaluz al sector de los frutos rojos de Huelva, al que ha calificado de “marca Andalucía”, a la vez que ha puesto en valor “un sector creciente y estratégico en la economía andaluza, que genera miles de puestos de trabajo y más de mil millones de euros al año”. El cultivo de los frutos rojos o berries acapara el 98% de la producción de España. En este sentido, el titular de Agricultura ha destacado la importancia de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para que hoy Huelva sea un referente mundial y ha recordado que Andalucía es la primera comunidad autónoma en obtención de fondos destinados a estas organizaciones, con 120 millones de euros al año, de los que 30 millones se quedan en la provincia onubense. El consejero ha estado acompañado por el alcalde de Lepe, Juan Manuel González Camacho; el diputado autonómico y secretario de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; así como el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, José Manuel Correa; el delegado territorial de Agricultura, Álvaro Burgos; y la diputada provincial, Patricia Millán. Fernández-Pacheco ha agradecido a José y Javier Muriel, socios de Agrícola Lena, y a toda la empresa la acogida en la que ha sido su primera visita a una explotación agraria como consejero de Agricultura. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

