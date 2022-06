Provincia La Junta apoya el I+D empresarial almeriense con 2,24 millones de euros en incentivos miércoles 29 de junio de 2022 , 13:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las iniciativas, que suponen una inversión de 5,19 millones, se impulsan por grandes empresas y organismos de investigación a través de Unidades de Innovación Conjunta La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado, a través del Consejo Rector de la Agencia de IDEA, incentivos por valor de 2.245.798 euros cofinanciados con Fondos FEDER para el desarrollo de dos proyectos de I+D empresarial en la provincia de Almería, a través de la figura de Unidades de Innovación Conjunta (UIC), que permite a grandes empresas y organismos de investigación poner en marcha conjuntamente este tipo de proyectos. Ambas iniciativas suman una inversión empresarial de 5,19 millones de euros. El primero de ellos es i-GROW y se ubica en Vícar, fruto de la unión de Novedades Agrícolas S.A., empresa dedicada al desarrollo de proyectos ‘llave en mano’ de fabricación e instalación de tecnología para la agricultura intensiva, y la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Tecnova), especializada en el desarrollo de actividades de I+D y en la prestación de servicios avanzados a las empresas del sector de la industria auxiliar de la agricultura. Esta actuación supone una inversión empresarial de 1,68 millones de euros y va a recibir un incentivo de 918.958 euros. El segundo proyecto apoyado por IDEA se denomina Free Advanced y surge de la colaboración de la Universidad de Almería y de Cosentino Research and Development, SLU, firma dedicada a la I+D+I industrial y técnica del grupo empresarial Grupo Cosentino, S.L., primer productor mundial de superficies de cuarzo. Con una inversión presentada de 3,51 millones de euros, IDEA ha aprobado un incentivo de 1.326.840 euros. Además de estos dos proyectos, el Consejo Rector de IDEA ha dado luz verde a otros nueve. En total, se han aprobado 12,39 millones de euros en incentivos a once proyectos que suponen una inversión en 23,16 millones de euros en la práctica totalidad de las provincias. De ese importe, han sido aprobados como subvencionables 20,83 millones, de los que el Gobierno andaluz ha incentivado el 60%. Unidades de Innovación Conjunta Las ayudas a proyectos de Unidades de Innovación Conjunta nacen con el objetivo de subvencionar líneas de trabajo entre empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos para favorecer la cooperación entre ambos agentes en actividades de investigación. Estas unidades han de estar conformadas por un organismo de investigación y una gran empresa, han de estar localizadas en Andalucía y físicamente diferenciadas de las entidades que la constituyen. El presupuesto mínimo subvencionable de cada iniciativa es de 1,5 millones de euros, y el importe máximo de ayuda para cada una es del 60% de la inversión subvencionable, con un máximo de dos millones de euros. La aportación mínima de la empresa participante en la Unidad de Innovación Conjunta es de al menos el 50% del presupuesto total. Los proyectos están todos alineados con al menos una de las prioridades de la Estrategia de Innovación Andalucía 2020-RIS3. Este programa se desarrolla en el marco de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, integrada a su vez en el Programa Operativo FEDER, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

