Economía La Junta aprueba 180.700 euros en ayudas a nueve proyectos empresariales miércoles 29 de diciembre de 2021 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los incentivos concedidos por IDEA apoyan una inversión superior a 430.000 euros y 187 puestos de trabajo La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a través de la Agencia IDEA, ha aprobado en la última comisión de valoración provincial celebradas en diciembre de 2021, incentivos por valor de 180.742 euros para la puesta en marcha de nueve proyectos de otras tantas empresas en la provincia de Almería, con 187 empleos asociados, uno de ellos de nueva creación. Las ayudas concedidas, cofinanciadas con FEDER, respaldan una inversión empresarial superior a 430.000 euros y se enmarcan en el Programa de Subvenciones destinadas al ‘Desarrollo industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía’, en sus líneas de mejora de la competitividad empresarial y transformación digital de las pymes. La línea con mayor número de proyectos y cuantía aprobados ha sido la que promueve la digitalización de las empresas, con seis proyectos que serán apoyados con un incentivo global de IDEA de 121.152 euros que vienen a respaldar una inversión empresarial de 242.300 euros. Las empresas promotoras, ubicadas en Alcóntar, Adra, Huércal de Almería, Vera, Roquetas de Mar y la capital almeriense, pertenecen a sectores como la fabricación de envases, la consultoría informática y empresarial, la venta al por mayor de bebidas, la distribución y venta de materiales de construcción y la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización. En cuanto a los proyectos, consisten en la implantación de sistemas de gestión empresarial, el diseño de estrategias de marketing digital, la creación de páginas web y el desarrollo de plataformas de gestión documental y de asistentes para auditorías. Dentro de la línea de impulso a la creación de actividad económica, la comisión provincial de IDEA ha aprobado un incentivo de 38.223 euros para una empresa de Benahadux dedicada a las construcciones metálicas que le va a permitir incorporar maquinaria para fabricar nuevos productos y mejorar los ya existentes, proyecto que le supondrá una inversión superior a 127.000 euros. En el ámbito de mejora de la competitividad empresarial se ha aprobado una ayuda de 14.366 euros para un proyecto que supone más de 46.300 euros de inversión y que consiste en la puesta en marcha de una línea de elaboración de producto ecológico por parte de una empresa de la capital dedicada a la fabricación de insumos para la agricultura. Además, la comisión provincial de IDEA ha decidido conceder 7.000 euros a un proyecto dentro de la línea de incorporación de servicios avanzados, que permitirá a una empresa de Vícar desarrollar e implantar un sistema de gestión para mejorar su productividad. Esta iniciativa cuenta con 14.000 euros de inversión. La Orden para la concesión de subvenciones para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo 2017-2020 tiene como objetivo favorecer el fortalecimiento de la industria, la creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo y el impulso de la innovación productiva. Este programa se desarrolla en el marco de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

