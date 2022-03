La Junta cursa ya cinco peticiones para escolarizar a menores ucranianos

viernes 11 de marzo de 2022 , 18:53h

La Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta en Almería ha recibido ya las cinco primeras solicitudes de escolarización extraordinaria por parte de familias procedentes de Ucrania que han abandonado el país a causa de la invasión rusa, de modo que ante la previsión de nuevas incorporaciones desde el Gobierno andaluz se han garantizado los recursos necesarios para atender las necesidades escolares de los más pequeños.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press el delegado territorial de Educación en Almería, Antonio Jiménez, quien ha apuntado que en caso de una llevada "masiva" a un municipio o pueblo concreto existe plena coordinación entre los servicios de inspección, ordenación educativa y planificación para "reubicar algún recurso o crearlo", si es preciso.

El titular provincial de Educación ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la hora de garantizar la escolarización extraordinaria de los menores a lo largo del curso escolar, puesto que se trata de un procedimiento en el que desde la Junta están "experimentados" ya que desde el pasado 1 de enero han sido 5.500 las solicitudes de escolarización sobrevenida tramitadas solo en Almería, según ha apuntado.

Jiménez ha explicado que las familias solo tienen que dirigirse a un centro educativo o a la propia Delegación de Educación para pedir una plaza escolar, de modo que una vez se recibe la petición se resuelve la solicitud en función de la situación lingüística que plantea el alumno solicitante y los recursos de los que dispone el centro.

"Se nos dan diversas situaciones: alumnos que entienden perfectamente el idioma y no necesitan más allá de una plaza escolar, alumnos que dominan el inglés perfectamente pero que no conocen el castellano, a los que derivamos a un centro bilingüe, o bien alumnos que no entienden el idioma ni dominan el inglés".

En el caso, desde Educación se orienta la escolarización hacia los centros educativos de la provincia que disponen de Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) y que, en este curso, son más de 130 entre Educación Primaria y Secundaria. Son estos profesores de ATAL "los que le van a ayudar a comprender el idioma para poder desarrollarse y asistir cada vez más a clase con normalidad", ha indicado el delegado.

De este modo, Jiménez ha insistido en que la solución está "muy protocolizada" por lo que "lo único" que las familias tienen que hacer es dirigirse a los centros para pedir una plaza escolar.