La Junta da luz verde a la rehabilitación de El Patio por el Área Pescadería-Avenida del Mar

La secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Alicia Martínez, se ha reunido hoy con el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, para seguir desarrollando actuaciones en materia de vivienda y, entre otros asuntos, ha comunicado al regidor almeriense que la solicitud del Ayuntamiento para la delimitación del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Pescadería-Avenida del Mar no ha requerido subsanaciones y, por tanto, hay que seguir avanzando en la redacción de los proyectos y la tramitación para la rehabilitación de las 146 viviendas de El Patio y Estrella Polar.



La inversión prevista en este proyecto es de 2.969.500 euros, de los que la subvención de la Junta será de 2.002.750 euros que corresponde al 68,1 por ciento autonómico, mientras que el Ayuntamiento aportará el 31,9 por ciento restante. “El Ayuntamiento ha presentado la documentación requerida, completa y correcta y, por tanto, hay que seguir avanzando en la redacción de los proyectos y la tramitación”, ha explicado Alicia Martínez, quien ha añadido que una vez que se resuelva la convocatoria en Andalucía se podrá delimitar el área mediante una Orden de la Consejería y proceder así a la redacción de los proyectos para, después, licitar las obras.



“El cambio en las políticas de vivienda ha sido muy importante en Andalucía. Apostamos por la regeneración urbana y nos anticipamos así al destino que tendrán muchos fondos europeos Next Generation, orientados a la regeneración urbana con especial incidencia en la eficiencia energética. Eso sí, la Junta está esperando a que el Ministerio concrete cuánto antes el plan de vivienda estatal para el próximo año y poder así diseñar nuestros programas”, ha denunciado Martínez.



El Ayuntamiento actuará como entidad colaboradora, siendo la que se encargue de la redacción de los proyectos y de la licitación posterior de las obras, así como de la interlocución con los vecinos y del proceso de participación vecinal. Los límites del área se encuentran bien definidos, esencialmente formados por la avenida del Mar al este, la calle Remo al oeste, calle Juan Goytisolo al sur y los restos de la antigua muralla al norte.



Dentro del área se propone la actuación en el edificio El Patio, mediante la mejora de sus espacios comunes y fachadas, así como de elementos de accesibilidad para 106 viviendas. Por otra parte, se plantea la rehabilitación del conjunto de viviendas Estrella Polar, con 40 viviendas, y una actuación integral de 1.155.000 euros. Y, por último, se plantea la mejora del espacio libre de la zona de los Torreones que redundará en la puesta en valor del patrimonio y en lograr espacios más habitables para la ciudadanía, todo ello con una inversión pòr valor de 302.000 euros.



El programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en Andalucía (ARRU) brinda la oportunidad a los ayuntamientos andaluces de más de 50.000 habitantes de optar a subvenciones para la rehabilitación de viviendas en barriadas. Este programa de subvenciones se pone en marcha con 38,6 millones de euros, con los que se prevé actuar en casi 2.500 viviendas de familias en una situación socioeconómica desfavorable y en mejoras de plazas y calles en las barriadas que resulten beneficiarias.



Por otro lado, Martínez también ha recordado que dentro del programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico está prevista la rehabilitación del Ayuntamiento de Almería, para el que se firmará en breve el convenio entre la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde almeriense, así como la redacción de un inventario de los edificios de interés arquitectónico, todo ello con una inversión de 3,65 millones de euros y una inversión inducida con la aportación municipal de 7,2 millones.

Inversiones en la provincia

Además, la secretaria general de Vivienda ha mantenido hoy una reunión con los responsables de la Diputación de Almería para impulsar el desarrollo del Plan VIVE en la provincia. Entre otras cuestiones ha destacado que el programa de Fomento del Alquiler en marcha en la provincia de Almería con una inversión de 1,3 millones de euros en cinco municipios, donde se construirán 42 viviendas para arrendar a precio asequible. Esto supone a su vez una inversión inducida en la provincia de 3,5 millones de euros. En concreto, estas viviendas se levantarán en los municipios de Lubrín, Zurgena, Huércal Overa, Suflí y Laroya.



Además, la secretaria general ha animado a los ayuntamientos y promotores a que analicen proyectos de cara a la nueva convocatoria que será publicada en breve con 29 millones de euros para toda Andalucía.



En cuanto a los Programas de Rehabilitación residencial, Alicia Martínez ha recordado que la convocatoria de 2020-2021 está dotada con 1,4 millones de euros para Almería, lo que supondrá una inversión inducida de 2,5 millones de euros. En concreto, se han recibido solicitudes en las tres líneas: 585 solicitudes para adecuación funcional básica, 125 para rehabilitación de viviendas y 50 para rehabilitación de edificios. “A lo que hay que sumar las actuaciones que está desarrollando la Agencia de Vivienda y Rehabilitación en El Puche y La Chanca”, ha añadido Martínez tras apuntar que también está en marcha el Programa de Regeneración de Espacios Públicos en distintos municipios almerienses por valor de 1.843.443 euros, programa en el que se incluyen la Isla Ambiental en Abla, Pulpí y Vera, el parque municipal en Chirivel y la adecuación de la travesía de Serón. La inversión total de todas las administraciones es de 2,34 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

