La Junta de Andalucía busca colaboradores para construir la Ciudad del Cine

El proyecto de construir una Ciudad del Cine en Almería sigue en pie, pero la Junta de Andalucía está buscando colaboradores para llevarlo a cabo debido a su alto costo. La estrategia se basa en la colaboración público-privada y busca potenciar la producción audiovisual a nivel nacional e internacional. El político socialista Sánchez Teruel ha acusado al gobierno autonómico de abandonar el proyecto. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha afirmado que el proyecto para construir una Ciudad del Cine en Almería no se ha olvidado. Sin embargo, ha señalado que existen dificultades para llevarlo a cabo debido al estudio de viabilidad elaborado en 2019, que indicaba un costo de más de 100 millones de euros y solo dos posibles ubicaciones entre Almería, Níjar y Tabernas. El consejero ha explicado que están estudiando los proyectos y han llegado a la conclusión de que se debe desarrollar la inversión de manera colectiva. Esto fue mencionado por el diputado autonómico socialista José Luis Sánchez Teruel durante una comisión parlamentaria. Bernal admitió que hubo comunicación con los ayuntamientos para llevar a cabo una iniciativa, pero debido a los costos involucrados, la Junta no podía hacerlo sola. Por lo tanto, se buscó un grupo de colaboradores. Bernal afirmó que la iniciativa no ha sido olvidada, pero es necesario tomar medidas para llevarla a cabo. Además, señaló que la Comisión Europea declaró ilegales las ayudas otorgadas para construir y administrar algo similar en Alicante, por lo que se debe tener precaución al avanzar en este tema. El titular de Cultura en Andalucía ha destacado la importancia de la "estrategia común" liderada por la Consejería de Presidencia para crear un "hub de referencia para la producción audiovisual". Esta estrategia se basa en la colaboración público-privada y busca potenciar la producción audiovisual a nivel nacional e internacional. Se espera que esta iniciativa dé visibilidad al sector audiovisual andaluz como un sector industrial que genera valor añadido. Los trabajos relacionados con esta estrategia se pondrán en marcha próximamente. El político socialista ha considerado que el gobierno autonómico ha abandonado el proyecto de la provincia, lo que él llama un "nuevo engaño". Esto ocurrió durante la anterior legislatura con la consejera Patricia del Pozo liderando las políticas culturales. Según el dirigente socialista Sánchez Teruel, la idea de crear unos estudios de cine en Almería ha sido abandonada a pesar del consenso existente para su puesta en marcha por los anteriores gobiernos. Se llegó a vincular esta actuación con el proyecto de la ciudad de la cultura promovido por el Ayuntamiento de Almería junto al Auditorio Maestro Padilla, pero este proyecto tampoco se ha desarrollado. Según su predecesora, ambas ideas estaban íntimamente conectadas y se esperaba que fueran tangibles en dos o tres años. El proyecto de la Ciudad del Cine, que según estudios previos requería una gran cantidad de terreno y una inversión importante, es considerado por Sánchez Teruel como un proyecto serio y prometedor para el futuro de Almería. Tanto el gobierno anterior como el actual lo apoyan. Sin embargo, se ha acusado a los responsables de no haber hecho nada para llevar a cabo este proyecto y de haber mentido a los ciudadanos al respecto.

