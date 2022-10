Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Ampliar La Junta de Andalucía mejora la pavimentación y el drenaje de un camino de servicio en La Venta del Pino facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada de Fomento visita las obras que con una inversión de 50.500 euros resolverán el acceso a varios negocios y parcelas

noticiasdealmeria.com La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Carmen Belén López, ha visitado los trabajos de mejora que los servicios de Conservación Integral de la Junta de Andalucía están realizando en la carretera A-1075 junto a la intersección con la AL-4403, en el paraje de La Venta del Pino del municipio almeriense de Nacimiento y que cuentan con una inversión de 50.500 euros. Como ha explicado López Zapata, estas obras “permitirán resolver la problemática del acceso a varios negocios y parcelas a través del camino de servicio, entre los que se encuentran unos talleres de reparación de vehículos que tienen la consideración de instalaciones de servicio”. “Se atiende así – ha señalado la delegada- a una petición del Ayuntamiento de Nacimiento y de sus vecinos”. Mejora del drenaje Tras el análisis realizado por los técnicos, la Delegación territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda decidió actuar no solo en la reparación del firme si no también en la mejora del drenaje de la zona. Además de los desperfectos del asfalto y su estado de deterioro dada su antigüedad y el tráfico que soporta, existe un problema de evacuación de aguas pluviales que afecta a la conservación de este camino y a los propietarios colindantes al dominio público viario. Para solucionar esto, se ejecutan nuevos tramos de cuneta lateral, así como la limpieza y revestimiento de varios tramos ya existentes. También se ha contemplado la limpieza de un tubo que atraviesa la intersección con la carretera de Diputación, AL-4403, y la ejecución de varios tramos de pasacunetas que den continuidad al drenaje y faciliten el acceso de los vecinos a sus propiedades. Mejora de caminos Para la reforma de los caminos se está escarificando todo el firme ya existente mediante el arañado o “ripado” con una motoniveladora para su posterior compactación mediante rulo mecánico y el extendido del aporte de zahorra artificial necesario para dar base al futuro camino. Tras esta actuación se procederá al extendido de una emulsión asfáltica empleada en riegos de imprimación que preparare la superficie para, por último, la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente.

