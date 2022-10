Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar Más de 280 desempleados consiguen experiencia laboral con prácticas en 158 empresas gracias a un programa de Empleo miércoles 19 de octubre de 2022 , 10:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Amós García destaca la buena marcha de este programa en su visita al taller de la diseñadora almeriense Susana Lirola, una de las empresas participante

noticiasdealmería.com El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha visitado junto a representantes de la asociación Noesso el taller de la diseñadora almeriense Susana Lirola, una de las 158 empresas de la provincia que colaboran en el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) proporcionando a personas desempleadas la oportunidad de adquirir experiencia laboral a través de prácticas. Amós García ha destacado la buena marcha de este programa, que se desarrollará hasta noviembre de 2023 “y ya ha logrado alcanzar el 59% del objetivo de facilitar prácticas de tres meses a 480 personas desempleadas, con 283 prácticas finalizadas o en activo, y además 44 personas están ya trabajando tras haberlas finalizado”, ha remarcado. Para el responsable provincial de Empleo, “estas cifras no serían posibles sin la colaboración de las empresas con las que firmamos convenios para las prácticas y la implicación de las seis entidades que gestionan en Almería el programa EPES”. Se trata de FAAM, FAISEM, as asociaciones Verdiblanca y Noesso y los ayuntamientos de Huércal de Almería y Adra, que cuentan con una subvención global de 1,14 millones de euros para sufragar la contratación del personal técnico que ejecuta los proyectos y el coste de las prácticas, becadas con 451 euros al mes durante tres meses. “EPES rompe el círculo vicioso de la falta de experiencia laboral, pone el foco en la inserción de personas con dificultades para encontrar empleo y además permite a las empresas mejorar su competitividad incorporando savia nueva en sus plantillas”, ha manifestado Amós García, quien ha animado además a las empresas a contratar de manera indefinida a las personas en prácticas y solicitar, hasta el 18 de noviembre, las ayudas al empleo estable de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. García Hueso ha felicitado también a la asociación Noesso por los buenos resultados que está obteniendo con su proyecto enmarcado en EPES, financiado por el SAE con 199.172 euros. La entidad ya ha gestionado 46 prácticas, el 57% de las 80 previstas en sus objetivos, y logrado la inserción laboral de tres personas beneficiarias. Asimismo, ha agradecido a la diseñadora Susana Lirola su colaboración en este programa que está permitiendo a una mujer desempleada más aprender la ocupación de modista, realizando tareas de apoyo en dibujo de patrones, cortando y cosiendo tejidos y ajustando y reparando prendas a mano y a máquina, que realiza de lunes a jueves durante cinco horas diarias. Los viernes acude a sesiones de orientación laboral, mejora de sus habilidades, conocimiento del mercado laboral y técnicas para la búsqueda de empleo que lleva a cabo el personal técnico contratado por Noesso dentro del programa EPES. Acerca del programa EPES El programa EPES facilita a las personas desempleadas prácticas no laborales en empresas de 3 meses, periodo en el que reciben becas del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (unos 451 euros mensuales). Las prácticas pueden desarrollarse en empresas, asociaciones, fundaciones y entidades de carácter privado, con un horario adecuado al de los centros de trabajo y sin que las personas que realicen las prácticas profesionales ocupen puestos de trabajo de estructura. Se formalizan mediante convenios suscritos entre el Servicio Andaluz de Empleo, el centro de trabajo donde se realizan las prácticas y la entidad beneficiaria. Son destinatarios de estas prácticas no laborales las personas con discapacidad, minorías étnicas y demandantes en riesgo de exclusión, que estén inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan participado en un Itinerario Personalizado de Inserción del programa Andalucía Orienta y cuenten, como mínimo, con dos horas de atención individual.

Sobre Susana Lirola La diseñadora almeriense Susana Lirola ha creado una marca de éxito en torno a los conceptos de vanguardismo, delicadeza y pasión, con el mundo del cine como inspiración para crear sus primeras colecciones. Recurre a herramientas innovadoras como el patronaje experimental y técnicas tan actuales como el corte a láser, aplicadas a sus colecciones para otorgarles un valor único. Se mantiene en constante investigación sobre las formas y el estudio de los volúmenes y busca el equilibrio entre terminaciones tanto artesanales como industriales. En 2017 inauguró su escuela taller, con el objetivo de aportar valor al mundo de la moda y ayudar a la creación de nuevos talentos. A este proyecto de formación está ligada la creación y celebración de la Fashion Week Almería. Susana Lirola es Dedal de Oro 2015, premio de la Asociación Española de Profesionales de la Imagen 2017 y ha sido nominada en 2018 a los Premios PYME de Almería. Fue la primera mujer en presidir un gremio de sastres, el de Almería, durante cinco años consecutivos.

