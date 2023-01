Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Junta dedicará uno de sus edificios a atender a víctimas de violencia machista martes 10 de enero de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía aborda el repunte de casos de violencia de género y apuesta por reforzar los recursos La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha informado al Consejo del Gobierno sobre las actuaciones en materia de violencia de género en el que se aborda el repunte de casos en las últimas semanas, con 11 crímenes machistas confirmados en el mes de diciembre en España, uno de ellos en Dos Hermanas (Sevilla); y otros dos en enero, uno en El Puerto de Santa María (Cádiz). Además, se da cuenta del refuerzo de los recursos especializados para la atención y protección de las víctimas. Asimismo, el documento analizado destaca la reactivación de las comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género, con el objetivo de avanzar en la coordinación entre las diferentes administraciones, instituciones y colectivos implicados en la erradicación de esta lacra social, así como el fomento de la prevención a través de la educación en igualdad. El informe remarca que desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la contabilización y seguimiento, entre otras medidas, de casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, los datos muestran una tendencia a la baja en cuanto al número anual de víctimas mortales. No obstante, el repunte de estas últimas semanas ha elevado a 49 las mujeres asesinadas en 2022 en España, 11 en Andalucía, lo que supone una situación alarmante que debe ser estudiada y analizada para trabajar sobre todas las variables posibles que pudieran estar influyendo en esta situación.

En este contexto, este informe viene a reflejar las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ante este repunte, así como a informar de otras actuaciones y modificaciones recientes que mejoran la respuesta institucional de la Junta de Andalucía y que suponen pasos certeros para alcanzar una Andalucía libre de violencia de género.

Así, destaca la activación en cinco ocasiones en el mes de diciembre del Servicio de apoyo en crisis a familiares de mujeres víctimas de violencia de género con resultado

de muerte y a madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. Se trata de un servicio pionero en España, que cuenta con 41 profesionales de guardia 24 horas al día, y que tiene como objetivo favorecer la recuperación emocional de las familias mediante la atención psicológica en crisis y de apoyo en la localidad donde se ha producido el asesinato. En diciembre se ha actuado en las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla y se ha atendido a 35 personas.

En el análisis también se destaca la reactivación este pasado diciembre de las Comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género lideradas por el Instituto Andaluz de la Mujer con el objetivo de reforzar la asistencia a las víctimas y mejorar la coordinación entre las administraciones e instituciones competentes en materia de violencia de género. En estos encuentros se dan cita todas las administraciones y entidades que intervienen en la prevención y protección de la víctima. Desde sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tribunales y organismos judiciales, Subdelegación del Gobierno, delegaciones de la Junta de Andalucía de Salud, Educación, Justicia…, así como el personal técnico. Estas comisiones tienen entre sus propósitos coordinar las actuaciones y líneas de trabajo, buscar cohesión y homogenización de criterios e indicadores compartiendo conceptos y directrices comunes, además de dar a conocer de forma interdisciplinar los recursos disponibles para la atención y protección de las víctimas. Más recursos en 2023 El documento remitido al Consejo de Gobierno resalta que, además de las actuaciones realizadas ante casos concretos de violencia de género con resultado de muerte o gravemente heridas, la atención del Gobierno andaluz ante “la violencia de género es continua, permanente y abarca distintos ámbitos desde la prevención hasta la recuperación integral”. Así, en 2023 el Instituto Andaluz de la Mujer va a contar con el mayor presupuesto de su historia, que alcanzará los 50,1 millones. Lo que significa un incremento de 5,9 millones con respecto a 2021 y 7,1 millones más que en 2018. Esto va a permitir, entre otras cuestiones, la ampliación de la red de acogida para víctimas de violencia de género, con una inversión de medio millón de euros. Una nueva casa de acogida en la provincia de Granada (22 plazas) y la ampliación del centro de Córdoba (tres plazas) hasta sumar las 500 plazas, un 5% más. Este servicio ya incrementó en 2020 su presupuesto hasta los 27 millones de euros, un 7% más que en 2018, y ha contratado a casi un centenar más de profesionales.

Además, el Instituto Andaluz de la Mujer ha creado un nuevo programa de atención psicológica para mujeres de 18 a 25 años que requieren una asistencia personalizada y estará presente tanto en las capitales, a través de los Centros Provinciales de la Mujer, como en los municipios, a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer, para que las mujeres andaluzas tengan acceso a los mismos recursos con independencia de dónde vivan. El IAM atiende cada año a más de 500 chicas adolescentes víctimas de violencia machista en sus primeras relaciones de pareja.



Asimismo, se van a realizar cinco novedosos protocolos para la mejora y coordinación de la asistencia a todas las víctimas en Andalucía, como las mujeres del medio rural, migrantes o con problemas de salud mental; y abordar nuevas formas de violencia, como la ciberviolencia de género. Estos protocolos se sumarán a los 10 ya realizados en los que se ha puesto el foco en la violencia en las mujeres con discapacidad, menores de edad o de etnia gitana, entre otros. Abordar todas las formas de violencia El documento también recoge la mejora de los recursos para las víctimas de violencia sexual. Así, se ha reforzado el Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual con un presupuesto de casi 1,8 millones de euros, lo que supone triplicar la financiación anterior. De esta manera, el servicio atenderá a mujeres a partir de 16 años, cuando antes era desde los 18 años, y se abre la puerta a asistir a chicas de 12 a 15 años. Además, se extiende la atención a los Centros Municipales de Información a la Mujer para llegar a las mujeres del medio rural.

Del mismo modo, ya se está trabajando en un proyecto que derivará en la creación de ocho centros de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual, uno en cada provincia con un presupuesto de casi 10 millones. En concreto, se comprarán cuatro edificios en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y se adaptarán y habilitarán cuatro edificios públicos de la Junta de Andalucía en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén.

