La Junta destina casi 2,5M€ a facilitar el uso de datos ambientales en los procesos de toma de decisiones

Desarrollo Sostenible licita el primer proyecto de compra pública de innovación de la Junta de Andalucía en el ámbito medioambiental







La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha licitado, por cerca de 2,5 millones de euros, la primera contratación de compra pública de innovación de la Junta de Andalucía en el ámbito ambiental, cuyo objetivo último es el desarrollo de una potente y novedosa solución tecnológica que permita a empresas, particulares y a la propia Administración una gestión del medio ambiente basada en el conocimiento. Para ello, el proyecto ‘E-infraestructura de Información Ambiental para el Desarrollo de Soluciones basadas en la Integración Espacial Normalizada de Variables’ (Cloud-IA) persigue, que tanto los ingentes volúmenes de datos geográficos almacenados en los sistemas de información ambientales y agropecuarios como, especialmente, la capacidad de explotarlos masivamente, estén al alcance de todos los agentes que estén desarrollando actividades relacionadas con el medio ambiente (gestores públicos, investigadores, empresarios y ciudadanos).



Al respecto, la consejera Carmen Crespo ha apuntado que se espera “multiplicar exponencialmente” la explotación de los datos ambientales para, de esta forma, “favorecer que estos parámetros se tengan en cuenta en los procesos de toma de decisión, no solo de la Administración autonómica, sino también de las empresas del sector”. “La solución que se desarrolle en el marco de esta compra pública de innovación supondrá un impulso a la modernización de los sistemas de información que manejan datos geográficos apostando por el uso de una plataforma de alta capacidad de procesamiento de datos alojada en la nube”, ha explicado la titular de Desarrollo Sostenible.



Asimismo, Crespo ha apuntado que esta iniciativa, como reto altamente innovador, hace frente a una necesidad de los sistemas de información como es la generación de una nueva estructura de datos que facilite el análisis integrado a quienes no son especialistas en tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (SIG). “La aportación clave del método a desarrollar es suprimir la complejidad que presenta actualmente la gestión de unos datos de naturaleza muy heterogénea que son imprescindibles para la modelización ambiental. Una vez solucionado este problema, y haciendo uso de las nuevas tecnologías de Big data y procesamiento en la nube, se podrán desarrollar soluciones a medida para múltiples usuarios no expertos”, ha afirmado la consejera.



Con esta iniciativa, Desarrollo Sostenible ha movilizado, hasta la fecha, alrededor de 4,5 millones de euros en las dos primeras licitaciones de compra pública de innovación de la Junta que cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027), ya que también se ha publicado en la plataforma de contratación otro proyecto que tramita la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). En este caso, se trata de una iniciativa dirigida a aumentar la eficiencia de los sistemas de control de calidad del aceite de oliva y de los moluscos bivalvos a través de soluciones innovadoras enmarcadas en el ámbito de la inspección agroalimentaria.



La compra pública de innovación de Agapa es, además, la primera del Gobierno andaluz en el ámbito agroalimentario y su presupuesto roza los dos millones de euros. Esta iniciativa tiene un plazo de ejecución estimado de tres años y medio y se enmarca en el Proyecto de Compra Pública de Innovación denominado ‘Desarrollo de metodologías analíticas innovadoras de ámbito agroalimentario con la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (Iameth_Agrifood)’, cuya dotación total supera los 2,8 millones de euros.

Compra pública de innovación

Al respecto de la apuesta de la Junta de Andalucía por la compra pública de innovación, Carmen Crespo ha resaltado la capacidad de este sistema para “identificar las necesidades de la Administración pública y activar la contratación de servicios de profesionales del ámbito privado que analizan las vías necesarias para que el mercado responda de forma efectiva a esta demanda”. “Esta política incentiva la investigación y la colaboración público-privada, ya que, por un lado, la Administración ejerce de contratante y validador de soluciones y, por otro lado, las empresas privadas y agentes del conocimiento cumplen la función de desarrolladores y son potenciales comercializadores”, ha explicado.



Los proyectos del ámbito ambiental y agroalimentario que ha activado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se presentan, dado su carácter pionero, como experiencias piloto que despejarán el camino para otras iniciativas que ponga en marcha la Junta de forma posterior. En estrecha colaboración con los servicios jurídicos y de contratación, este departamento del Ejecutivo regional ha desarrollado procedimientos de compra novedosos que eran necesarios para poder activar estas licitaciones de compra pública de innovación.