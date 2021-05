Almería La Junta finaliza la instalación de 10 marquesinas en la provincia sábado 29 de mayo de 2021 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Eloísa Cabrera destaca la mejora de las condiciones de espera y refugio de los usuarios con las nuevas instalaciones





La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía acaba de finalizar la instalación en la provincia de Almería de diez nuevas marquesinas, que están a la espera del trámite de recepción de las obras.



La delegada territorial, Eloísa Cabrera, que ha visitado las dos que se han colocado en Laujar de Andarax, ha señalado que con ello “se mejoran sensiblemente las condiciones de espera y refugio de los usuarios, consiguiendo un espacio confortable para las personas que utilizan el transporte público, que podrán protegerse de las inclemencias meteorológicas”. Cabrera ha estado acompañada por la alcaldesa del municipio, Almudena Morales.



Las diez marquesinas forman parte de un plan de inversión de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, dentro de su programa de mejora y modernización del acceso al transporte público. Esta intervención ha supuesto una inversión en Almería de 56.342 euros.



Cabrera ha explicado que las marquesinas instaladas están dotadas de cubierta de protección y paneles de cerramiento lateral para resguardo del usuario en el tiempo de espera para la llegada del autobús, “por lo que su instalación supone una considerable mejora para el usuario”. También se han realizado una serie de pequeñas obras, como la ampliación del acerado, la losa de cimentación en zonas rurales o el desmontaje de las marquesinas existentes, que garanticen tanto la accesibilidad como la seguridad de los usuarios.



Este plan de instalación de nuevas marquesinas está financiado en un 80 por ciento por los fondos europeos Feder y Almería es la provincia por la que se inició la ejecución del contrato.



Los municipios en los que se han instalado son Albanchez (en la A-1100), Benitagla (en la Calle Cruces), Cuevas del Almanzora (pedanía de Burjulú, en la Carretera AL-8105), Fiñana (cruce de la Avenida Juan Aparicio con la Carretera A-1176), Laujar de Andarax, localidad en la que se han instalado dos (una en la Carretera Villaespesa y otra en el cruce de Hermanos Castañeda con la Calle Nacimiento), María (Plaza de la Encarnación), Tabernas (N-340 a la altura del Restaurante Calatrava), Tíjola (Calle Real Viejo) y Zurgena (Avenida 18 de Octubre).



Asimismo, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio va a realizar un inventario de paradas en la provincia de Almería, en el ámbito de su competencia, que le permita hacer un diagnóstico actual y exhaustivo de las necesidades de instalación de nuevas marquesinas y del estado de conservación de las existentes.

Transporte público

El servicio de transporte público regular por carretera en Andalucía desempeña una importante labor articuladora en la región porque facilita el acceso a servicios tan importantes para la población como los educativos, sanitarios, u ocio‐cultural entre otros.



En relación con el transporte, se entiende como parada de autobús el lugar situado en el espacio público, con mayor o menor nivel de equipamiento, donde se produce la espera del viajero antes de acceder al vehículo. Las condiciones de los puntos de paradas de este transporte suponen una variable básica a la hora de garantizar la calidad del servicio prestado y por tanto de facilitar el acceso al mismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.