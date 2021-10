La Junta garantiza 120.000 euros para sondeos de pozos en Tabernas

martes 19 de octubre de 2021 , 17:49h

El delegado territorial anuncia que la Consejería de Juan Marín ya ha transferido al Ayuntamiento 65.279 euros y en breve recibirá 54.721 euros para nuevas prospecciones







El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, José Luis Delgado, ha visitado hoy Tabernas, donde ha anunciado que la Consejería que dirige Juan Marín ha transferido al Ayuntamiento de Tabernas un total de 65.279 euros para garantizar el suministro de agua potable en una comarca especialmente afectada por la sequía. Además, en breve llegarán otros 54.721 euros, ya que el Consistorio solicitó subvenciones para varios sondeos de pozos subterráneos. En total, el Consistorio recibirá 120.000 euros.



Delgado se ha reunido con el alcalde, José Díaz, con quien ha visitado una de las zonas donde se está actuando. “Se trata de atender específicamente las necesidades de agua que tiene la población, por un lado a través de camiones cisterna que puntualmente puedan necesitar y, por otro lado, con sondeos para restablecer el suministro”, ha explicado el delegado.



Por su parte, el alcalde ha agradecido estas subvenciones con las que “vamos a poder solventar, por lo menos a corto plazo, los problemas de agua de la zona” gracias a los nuevos sondeos destinados a hallar nuevas bolsas de aguas subterráneas tras secarse uno de los pozos usados. “Somos una comarca que no disponemos de otros medio que los pozos subterráneos para el abastecimiento y que de un día para otro se seque un pozo es un auténtico drama”, ha destacado.



El delegado ha hecho hincapié en el “compromiso con el municipalismo” del vicepresidente Juan Marín, “y eso implica que desde la Consejería de Administración Local se esté lo más próximo posible a los ayuntamientos y al trabajo que realizan” tanto en el día a día como “estar a su lado en situaciones extraordinarios”.



Así, ha recordado que en 2019, Tabernas se vio afectada por una DANA y desde Administración Local recibió 43.597 euros para arreglar la depuradora, canales de evacuación, el campo de fútbol municipal o la limpieza de lodos y residuos arrastrados, unas ayudas que llegaron a las arcas municipales “en cuestión de días, no de meses ni de años”.



También el año pasado, desde el principio de la pandemia, la Consejería dispuso un fondo extraordinario de 10 millones de euros para todos los municipios andaluces de menos de 5.000 habitantes con el fin de ayudarles a sufragar los gastos de limpieza, desinfección y compra de productos higiénicos sanitarios. El Ayuntamiento de Tabernas recibió unos 25.000 euros de estas ayudas.



Asimismo, ha destacado la colaboración de la Junta todos los años en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para cofinanciar proyectos que los ayuntamientos no podrían acometer por si solos. Este año, la Consejería destinará 15.000 euros a unas obras de mejora en el colegio.