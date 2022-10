Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar La Junta instala 25 marquesinas y cuatro postes para bus martes 18 de octubre de 2022 , 12:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada territorial, Carmen Belén López, ha visitado la marquesina instalada recientemente en Canjáyar de las 45 con las que contarán 35 municipios almerienses noticiasdealmeria.com La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Bélen López, ha visitado el municipio de Canjáyar, acompañada por su alcalde, Juan José Romera Rodríguez, donde ha supervisado la marquesina recientemente instalada en el municipio. Esta actuación forma parte del contrato de suministro e instalación de 46 nuevas marquesinas y 5 postes que está llevando a cabo la Delegación territorial a lo largo de toda la provincia de Almería. En concreto, estas actuaciones se llevarán a cabo en 35 municipios de la provincia y suponen una inversión de 349.971 euros financiados en un 80% por los Fondos Europeos Feder 2014-2020, dentro del programa de mejora y modernización del acceso al transporte público. La delegada ha destacado que “estas actuaciones son el resultado de un estudio previo de todas las paradas de transporte regular de viajeros en la provincia, a través del cual se detectaron todas las necesidades de este tipo de infraestructura”. En ese sentido, la delegada ha asegurado que “con las nuevas marquesinas se cumple con el compromiso adquirido para la mejora de la calidad de los servicios de transporte público por carretera, en concreto, en este caso, para mejorar las condiciones de espera y refugio de los usuarios, de tal manera que los usuarios podrán protegerse de las inclemencias meteorológicas”. López Zapata ha subrayado “que estos elementos son muy importantes porque contribuyen al fomento del uso transporte público y de una movilidad sostenible que va a facilitar el acceso a servicios tan importantes para la población como los educativos, sanitarios, ocio-cultural, etc”. Marquesinas Las marquesinas instaladas están dotadas con cubierta de protección y paneles de cerramiento lateral para resguardo del usuario en el tiempo de espera para la llegada del autobús, por lo que su instalación supone una considerable mejora para el usuario. También se incluye la realización de una serie de obras como la ampliación del acerado, la demolición de la losa de cimentación existentes, instalación de nuevas losas y de slurry, pavimento podotáctil o el desmontaje de las marquesinas existentes. Carmen Belén López ha subrayado que todas estas marquesinas que se van a instalar “cumplen y respetan la normativa de accesibilidad, ya que se facilita el acceso y resguardo de personas con movilidad reducida eliminando las barreras existentes”. Asimismo, los expositores de información se ubicarán a una altura accesible y estarán dotadas de pavimento podotáctil y de un banco de espera y un asiento de apoyo isquiático. La delegada ha explicado que al existir varias tipologías de marquesinas a instalar en función del lugar en que se vayan a ubicar, “en las zonas próximas a ambientes marinos se instalarán marquesinas con un tratamiento especial de acero inoxidable e incluso en aquellos lugares en el que el espacio es reducido, se van a poner marquesinas abiertas que permitan el paso por la acera en condiciones seguras y respetan la normativa de accesibilidad”. Además, las marquesinas ubicadas en zonas interurbanas contarán con una mejora en la iluminación. En ese sentido, 7 de ellas incluyen un módulo de iluminación y en 5 esta energía se va a generar a través de paneles solares. La titular de Fomento ha aclarado que en los casos en los que por temas de espacio no ha sido posible la instalación de una marquesina, “se va a instalar un poste identificativo que permita a los usuarios identificar el lugar de parada y tener información sobre las líneas”. De las 46 marquesinas que se van a instalar, ya se han ejecutado las abiertas, que correspondientes a los municipios de Albox (2), Alhabia, Canjáyar, Fiñana, Fondón, Líjar, Ocaña,,Serón. Las marquesinas cerradas serán en Antas, Arboleas, Benitagla, Benizalón, Alcóntar (2), Las Herrerías y La Portilla (Cuevas del Almanzora), Purchena, Terque, Armuña de Almanzora (2), Chercos, Paterna del Río, Vélez Rubio y Zurgena. Así mismo, se han instalado cuatro postes, de los cuales, tres ya están en Cuevas del Almanzora (en Palomares, en el Pozo del Esparto y en Villaricos), y uno en Sorbas (en El Puntal). noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

