Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Correos y el Ayuntamiento de El Ejido firman un convenio para facilitar el pago de los tributos municipales en cualquier oficina postal martes 18 de octubre de 2022 , 11:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La compañía postal y de paquetería continúa ofreciendo sus servicios a administraciones y empresas para facilitar la vida de la ciudadanía noticiasdealmeria.com Correos y el Ayuntamiento de El Ejido han firmado un convenio de colaboración que permite a la ciudadanía abonar el pago de las tasas tributarias y otros de derechos públicos municipales desde cualquiera de las oficinas del país. El nuevo servicio se presta a través del giro postal electrónico, que permite al ciudadano ordenar pagos a particulares o, como en este caso, a una administración, a la que podrá abonar una tasa o impuesto por ingreso en cuenta. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el gerente de Productos y Servicios de Correos en el Área Sur, Gregorio Morales, han firmado este acuerdo que permitirá poner en marcha un procedimiento ágil, fácil, cómodo y con amplitud de horarios para que la ciudadanía pueda cumplir con sus obligaciones tributarias municipales desde cualquiera de las casi 2.400 oficinas que Correos tiene distribuidas en España. Góngora ha destacado la importancia de este tipo de colaboraciones entre las administraciones y Correos ya que, en su opinión, “se trata de mejorar los servicios a los ciudadanos y facilitarles que puedan llevar a cabo sus trámites cotidianos con la mayor agilidad posible”. Para el gerente de Productos y Servicios de Correos en el Área Sur, Gregorio Morales, con acuerdos como éste, la Compañía continúa ofreciendo sus servicios a instituciones, administraciones y empresas para facilitar la vida de la ciudadanía e impulsar y desarrollar la actividad de su red de oficinas, un activo que, en su opinión, garantiza el acceso al servicio público y contribuye a la cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de España. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.