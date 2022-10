Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Ampliar La Junta de Andalucía contratará 4.636 nuevos sanitarios facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta nueva oferta se aprobó el lunes



noticiasdealmeria.com El Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará un total de 4.636 plazas en la nueva Oferta de Empleo Público 2022, tal y como se ha aprobado este lunes con las organizaciones sindicales que componen la mesa sectorial. Del total de plazas, 3.125 serán de acceso libre y 1.511 por promoción interna. Entre las categorías con mayor número de plazas se encuentran: enfermería (1.094), auxiliar de enfermería (722), administrativo (514 plazas), médicos de familia de atención primaria (512) y celador (276), entre otros. Esta nueva Oferta de Empleo Público se suma a las convocatorias correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021 que se están resolviendo actualmente. Además, el Consejo de Gobierno aprobó, en diciembre de 2021, una oferta extraordinaria de empleo público para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las agencias sanitarias para la estabilización de 14.418 plazas ocupadas por personal temporal. Esta oferta responde al Real decreto ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. Estas 14.418 plazas corresponden a 14.316 del propio SAS y 502 de las agencias sanitarias, que desde el 1 de enero están adscritas al Servicio Andaluz de Salud. Destacan las casi 3.000 de facultativos especialistas de distintas áreas (1.104 de médico de atención primaria), más de 3.600 de enfermería, más 2.550 de auxiliares de enfermería y 1.300 para celadores. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

