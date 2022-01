Provincia La Junta impulsa una granja de perdices en Bacares martes 25 de enero de 2022 , 15:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial visita junto al alcalde las obras que ejecuta el Ayuntamiento con cargo al PFEA, cofinanciadas por la consejería de Juan Marín El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Almería, José Luis Delgado, ha visitado este martes Bacares para conocer “de primera mano” las obras que está ejecutado el Ayuntamiento con cargo a los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para habilitar una granja de perdices que saldrá a concurso público para atraer familias a este municipio de apenas 250 habitantes, y ubicado en la Sierra de Los Filabres. Delgado, quien ha estado acompañado por el alcalde, José Segura, ha valorado el proyecto que ha impulsado el consistorio en el marco de la línea “específica” del PFEA que persigue generar empleo no solo durante la realización de las obras -que este año darán trabajo a medio centenar de vecinos-, sino a largo plazo, al incentivar la actividad económica en la zona. La consejería que dirige Juan Marín aporta este año más de 34.000 euros a las obras del PFEA en este municipio, de los que más de 11.800 euros se destinan a cofinanciar la granja de perdices. Las obras que se están realizando, según ha explicado el regidor, amplían las instalaciones con dos nuevas naves para la cría de alrededor de 14.000 ejemplares y contempla la adaptación de un inmueble para vivienda con el “objetivo” de que la familia “que arriende la granja pueda tener un sitio donde vivir y se le puedan evitar gastos”. “La intención es sacar la explotación a concurso público y poder atraer a alguna familia que quiera venirse a trabajar y a vivir a este pueblo, bonito, de sierra, con un oficio maravilloso como es la cría de perdices”, ha afirmado Segura. Antes de la visita a la granja, Delgado ha mantenido una reunión con el alcalde para abordar el “el principal problema de los municipios de interior, y en especial, de los municipios pequeños”, como es la despoblación; y le ha trasladado el “compromiso” de la consejería que dirige Juan Marín para “estar al lado” de los ayuntamientos tanto con ayudas económicas como con “la gestión”. En este sentido, ha destacado la “mejora” en la financiación de “este tipo de ayuntamientos” mediante la participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y que, en el caso de Bacares según ha precisado, supone una inyección de 140.000 euros. También se ha referido al “mantenimiento” de las líneas de ayuda “que se repiten cada año”, y que “permiten a los ayuntamientos planificar cuáles van a ser sus necesidades y afrontarlas de manera ordenada y eficiente”. Por último, Delgado ha aprovechado para informar al alcalde de que puede adherirse a la plataforma digital [email protected] que ha diseñado la Consejería de Administración Local para facilitar a los ayuntamientos que puedan realizar más de 600 trámites administrativos de manera electrónica, “lo que acaba mejorando los servicios y beneficiando a los ciudadanos”, una herramienta que el departamento liderado por Juan Marín pone a disposición de las entidades locales de manera gratuita. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Habrá cribado de covid-19 en Bacares El PFEA impulsa 900 jornales y renueva calles y jardines de Bacares

