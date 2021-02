La Junta inicia el primero de los cuatro cribados masivos de covid-19 en la capital

lunes 01 de febrero de 2021 , 17:39h

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido a los casi 2.800 almerienses convocados mediante SMS que “sean solidarios y acudan a la cita para contribuir a frenar la pandemia y salvar vidas”