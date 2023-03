Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Junta invertirá 21 millones en la ampliación del Hospital de Poniente lunes 27 de marzo de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Salud y Consumo presenta el proyecto del futuro Edificio Norte e inaugura el nuevo Circuito de Atención Infantil Urgente La Junta de Andalucía invertirá cerca de 21 millones de euros en la ejecución de un ambicioso proyecto de ampliación del Hospital Universitario Poniente de Almería. Esta inversión permitirá la construcción de un nuevo Edificio Norte, junto al actual de Consultas Externas, así como importantes mejoras en las áreas de Radiodiagnóstico, Rehabilitación y Fisioterapia. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha visitado este lunes el centro para presentar esta ampliación e inaugurar el nuevo Circuito de Atención Infantil Urgente del centro, que supondrá una mejora cuantitativa y cualitativa de la asistencia que reciben los niños de la Comarca del Poniente Almeriense. García ha estado acompañada durante su visita al centro por el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Diego Vargas; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Marín; el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, y el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, entre otras autoridades. La titular de Salud y Consumo ha subrayado durante el acto que “el Gobierno de la Junta de Andalucía apuesta decididamente por la mejora de la atención en la Comarca del Poniente y, además de la próxima puesta en marcha del Hospital de Roquetas de Mar, vamos a invertir casi 21 millones de euros en una ampliación histórica del Hospital Universitario Poniente”. “Nuestro compromiso con Almería es indudable. Hoy la sanidad almeriense cuenta con 2.073 profesionales más en el sistema sanitario público que en 2018, hasta alcanzar los 8.780. Y en cuanto a la inversión, por desgracia, esta provincia siempre ha estado a un lado para los anteriores gobiernos. El Gobierno de Juanma Moreno ha destinado a Almería 115 millones en cinco años, de 2019 a 2023, en comparación con lo invertido entre 2011 y 2018 que no llegó a los 43 millones de euros. Eso significa un 170% más”, ha indicado. En cuanto a los profesionales, ha reseñado que el aumento de efectivos en el Hospital Universitario Poniente con respecto al 2018 es del 30%. Y es que, si hace cuatro años se contabilizaban 1.428, actualmente la cifra ha ascendido hasta los 1.848. “Agradecemos a los profesionales del sistema sanitario público que se queden en Andalucía para continuar sus carreras. Del mismo modo, reconocemos su esfuerzo y compromiso con los andaluces, sobre todo, en los momentos más duros de la pandemia”, ha apuntado. Asimismo, ha señalado que “la construcción del nuevo Edificio Norte va a permitir ampliar de forma notable la capacidad quirúrgica y ambulatoria de este centro, ofreciendo a la ciudadanía una asistencia más ágil y de mayor calidad”. Igualmente, la consejera ha puesto el acento en “la mejora de las Urgencias, que es ya una realidad, con la inminente puesta en servicio del nuevo Circuito de Atención Infantil Urgente, que ofrecerá un espacio diferenciado, mucho más amplio y con mejores instalaciones para los menores de esta comarca y a sus familias”. Proyecto de ampliación El proyecto de ampliación del Hospital Universitario Poniente incluye cinco grandes actuaciones, que se traducirán en una inversión global de 20.988.982 euros. De estas obras, la principal será la construcción del nuevo Edificio Norte, ubicado junto al actual inmueble de Consultas Externas y en el que se invertirán más de 17 millones de euros. Este nuevo edificio tendrá una superficie total de 8.793 metros cuadrados y estará destinado principalmente a la ampliación de las Consultas Externas, así como a nuevas zonas de Hospital de Día Médico y Hospital de Día Quirúrgico, así como tres nuevos quirófanos y un servicio de Reanimación adicionales. El nuevo inmueble estará dotado de tres núcleos verticales de comunicación, que permitirán su conexión con el actual edificio de Consultas Externas. Su planta -1, de 1.900 metros cuadrados, se destinará a ampliar la Unidad de Rehabilitación y Fisioterapia, lo que permitirá crear cuatro nuevos espacios de tratamiento, para rehabilitación cardiorrespiratoria, rehabilitación traumatológica, terapia neurológica y fisioterapia pediátrica; además de nuevos boxes para tratamiento individualizado. En la planta baja, de 2.193 metros cuadrados se ubicarán consultas y una ampliación de la Unidad de Radiodiagnóstico. La primera planta incluirá tres quirófanos polivalentes, así como un nuevo Hospital de Día Quirúrgico, con más de 1.789 metros cuadrados, con 7 camas para adultos y tres reservados para la atención materno-infantil. Esta nueva zona quirúrgica incluirá un área de recepción, otra de preparación de pacientes y sala de tratamiento para pacientes pre y post quirúrgicos con hasta 30 sillones. En esta zona se ubicará también Unidad del Dolor y otros espacios auxiliares. En la segunda planta se ubicará un Hospital de Día Médico, con seis nuevas consultas, más de 40 sillones y seis boxes de tratamiento. Y en la tercera planta estará dedicada a equipamientos industriales, incluyendo una instalación de energía solar fotovoltaica. Otras actuaciones Junto con la creación del nuevo edificio, el proyecto de ampliación incluye también la ejecución de una obra de conexión del nuevo inmueble con el resto del hospital, en la que el espacio creado se destinará a despachos y dispositivos de apoyo, que supondrá 1,18 millones de euros. En la Unidad de Radiodiagnóstico se instalará nueva resonancia, lo que requerirá una reorganización del servicio, con una inversión de más de 1,25 millones de euros. Finalmente, se reformará el acceso a Urgencias, creando un nuevo vial de circulación bajo el edificio construido para albergar la ampliación de la UCI y al que se destinarán 365.000 euros. Atención Infantil Urgente En su visita al Hospital Universitario Poniente, Catalina García ha inaugurado el nuevo Circuito de Atención Infantil Urgente, con más de 630 metros cuadrados destinados a la atención de pacientes en edad pediátrica. Estas obras han supuesto una inversión de dos millones de euros y permitirán poner a disposición de los niños de la Comarca del Poniente Almeriense unas instalaciones mucho más modernas y confortables. La puesta en marcha del Circuito de Atención Infantil Urgente forma parte del proyecto de ampliación y renovación del Área de Urgencias, que va a permitir mejorar sustancialmente sus instalaciones, por las que pasan más de 160.000 pacientes al año. La renovación de la zona destinada la atención urgente de la población pediátrica ha supuesto una inversión de dos millones de euros, de los que 1.850.000 se han destinado a las obras y 150.000 a la adquisición de nuevo mobiliario y equipamiento. Estas nuevas instalaciones suponen la puesta en servicio de 630 metros cuadrados adicionales, destinados íntegramente a la atención de pacientes pediátricos. En esta zona se distribuyen dos salas de espera de 25 metros cuadrados, una para pacientes afectados por patologías respiratorias y otra al resto de pacientes; ambas dotadas de lactarios y aseos independientes. En el espacio asistencial se distribuyen dos consultas para patologías respiratorias, tres consultas polivalentes, una consulta para tratamientos con aerosoles, una sala de yesos y curas, un espacio para la atención de pacientes críticos, un área de Observación con cinco puestos monitorizados, dos boxes individuales para pacientes que requieran aislamiento y una zona de trabajo para profesionales, con cinco puestos equipados. La zona se completa con espacios auxiliares destinados a almacén, sala de estar de profesionales, zona de control y oficios para limpieza y gestión de residuos. En el diseño de estos nuevos espacios se han tenido en cuenta criterios de humanización en la atención, primando el bienestar lumínico, térmico y acústico. Se ha prestado especial atención a aspectos como la disponibilidad de luz natural, el aislamiento sonoro o el uso de mobiliario ergonómico de gran funcionalidad. "El objetivo es que, en este nuevo espacio, los pacientes en edad pediátrica y sus familias dispongan de unas instalaciones que les hagan sentirse cómodos y donde se respete su intimidad, ayudándoles a disminuir los niveles de estrés e influyendo positivamente su recuperación", ha añadido. Ampliación de Urgencias Paralelamente a la creación de esta nueva zona de Atención Infantil Urgente, se ha ampliado la superficie global de Urgencias con dos zonas de nueva creación de 96 y 170 metros cuadrados. Estos dos nuevos espacios, unido a la zona que hasta ahora se destinaba a la atención pediátrica, permitirán a su vez mejorar las instalaciones destinadas a la asistencia urgente de personas adultas, ampliando el número de consultas y salas de tratamiento. 