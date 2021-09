La Junta invierte90.700 euros para mejorar equipamientos en Abla

miércoles 15 de septiembre de 2021 , 08:03h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, José Luis Delgado, se ha reunido con el alcalde de Abla, Antonio Fernández, para conocer algunos de los proyectos ejecutados por el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para mejorar equipamientos públicos como el colegio Joaquín Tena.



La Consejería que dirige Juan Marín ha invertido en la localidad más de 90.787 euros para cofinanciar estas obras en los últimos dos años, según ha indicado las Junta en una nota.



Durante su visita, Delgado ha informado al regidor del decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno que permitirá a los ayuntamientos que tienen deudas con la Junta de Andalucía aplazar su pago durante dos años y fraccionar después de ese plazo el abono durante 15 años.



"Se trata de dar facilidades a las entidades locales ante sus problemas de financiación para la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia, ya que sin este aplazamiento no podrían acceder a los fondos europeos Next Generation y a subvenciones públicas, que serán un recurso fundamental para la recuperación", ha detallado.



Para el responsable territorial de Administración Local, este tipo de medidas muestran "el compromiso de este Gobierno, y en especial del vicepresidente Juan Marín, con las administraciones locales, con hechos y no palabras".



Delgado ha recordado el fondo extraordinario de diez millones de euros que el año pasado, ya en el mes de abril de 2020, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local puso en marcha para "ayudar a los municipios más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, a afrontar los gastos extraordinarios provocados por el covid en materia de limpieza y desinfección o compra de EPIs y material higiénico-sanitario".



Abla fue una de las localidades almerienses que recibió estas ayudas directas que "además llegaron a los ayuntamientos en una media de 26 días desde su publicación en el BOJA". En concreto, el municipio recibió 18.055 euros con los que contrataron personal de refuerzo para la limpieza además de suministros y maquinaria específica para estas labores.



Delgado también ha valorado las nuevas líneas de ayudas que actualmente está tramitando la Delegación territorial para garantizar los servicios públicos ante aumentos estacionales de población o circunstancias excepcionales, así como las destinadas a infraestructuras públicas "que por primera vez se repartirán en régimen de concurrencia competitiva primando a aquellos municipios con problemas de despoblación, un asunto que preocupa y ocupa a este Gobierno".



Del mismo modo ha recordado la aportación de la Junta al PFEA 2021, que se ha incrementado un 9,5 por ciento hasta superar los 3,3 millones de euros para la provincia de Almería, segúm ha especificado. "A ello se une ahora las facilidades para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda de los ayuntamientos con la Junta, una medida que puede beneficiar a más de un centenar de municipios almerienses", ha detallado el delegado.