La Junta lleva al auditorio de Vera la compañía almeriense ‘Gata Brass Band’

viernes 21 de mayo de 2021 , 19:33h

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza para el sábado 22 de mayo un concierto de la compañía almeriense ‘Gata Brass Band’ en el Auditorio Ciudad de Vera a las 20 horas. Se trata una vez más de un espectáculo incluido en la Red Andaluza de Teatros Públicos, un programa cuya finalidad es fortalecer el sector de las artes escénicas y garantizar el acceso a la cultura de los ciudadanos de todos los municipios andaluces.



Gata Brass Band nace en el verano de 2018 por iniciativa de Diego M. Pecharromán, quien reúne a varios integrantes de la Big Band Clasijazz y otros músicos profesionales de Almería para crear una banda inspirada en las ‘brass band’ de Nueva Orleans. Desde entonces no han parado de tocar por salas, teatros y plazas de España, participando en festivales como el Festival Internacional de Castellón, el Circuito “We love jazz” o el Programa “Ilusionando con el jazz” de Almería. Está formada por instrumentos de viento y percusión, contando con Pecharromán al saxo tenor, José Diego y Sergio Torres ‘Keko’ al trombón, Joaquín Romero al saxo alto, Jesús Valverde al sousafón, David Galera a la trompeta y beatbox y Antonio Linares a la batería.



Gata Brass Band es una banda de funk, ‘second line’ y otros ‘grooves’ de música negra mezclado con ‘hip hop’ y ‘beat box’ cuyo objetivo es hacer bailar al público. El directo de Gata Brass Band es un enérgico viaje a Nueva Orleans a través de sus ricos y variados ritmos. Una mezcla de composiciones propias combinados con arreglos originales de emblemáticas melodías de las ‘brass band’ modernas (Rebirth Brass Band o Hot 8 Brass Band) y tradicionales y con arreglos sorprendentes de himnos del ‘funk’ de James Brown, The Meters, Stevie Wonder o Maceo Parker con sorprendentes cambios de ritmo y una nueva sonoridad gracias a su peculiar instrumentación basada exclusivamente en viento y percusión.



Todo ello aderezado con toques de jazz, solos improvisados, coros cantados que harán partícipe al público, y bailes coreografiados que convierten al espectáculo un placer para vista y oídos. 80 minutos de música para todos los públicos desde las 20 horas en el Auditorio Ciudad de Vera este sábado 22 de mayo.