Sucesos 8 detenciones por homicidio en grado de tentativa en Matagorda jueves 08 de julio de 2021 , 10:10h

Los detenidos por la Guardia Civil realizan disparos de arma de fuego que impactan en el interior de una vivienda habitada y en la fachada. Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería dan por finalizada la "Operación Manomares" que se salda con la detención de ocho personas por homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública en la barriada del "Pozo de tía Manolica" en Matagorda (El Ejido – Almería).



Las actuaciones comienzan el pasado 2 de mayo cuando se recibe una llamada en el centro operativo de comunicaciones (062) de la Guardia Civil en Almería en la que comunican que varias personas están efectuando disparos con armas de fuego contra una vivienda en la barriada del “Pozo de la tía Manolica” en Matagorda (El Ejido).



Patrullas de la Guardia Civil se trasladan con rapidez al lugar recabando los primeros indicios y recogiendo las pruebas de lo acontecido, comprobando que los autores habían abandonado el lugar.

Los agentes de la Guardia Civil que inician una minuciosa investigación, realizando la correspondiente inspección ocular mediante la que determinan la existencia de varios impactos en la fachada de la vivienda y otros que a través de las ventanas de cristal impactaron en el interior.



En la fase final de la investigación los agentes de la Guardia Civil identifican a los autores y realizan los registros correspondientes en sus domicilios, tras ser autorizados por la autoridad judicial, localizando varias pistolas preparadas para hacer fuego, munición de pistola y de escopeta y numerosas armas blancas de grandes dimensiones.



Además los agentes intervienen tres kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su venta y un cultivo de marihuana con 200 plantas.



