La Junta reclama fondos Next Generation para avanzar en la eficiencia del regadío

martes 05 de octubre de 2021 , 20:04h

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha participado en la tarde de este miércoles en Madrid en el Foro Agricultura 4.0, organizado en el marco de Fruit Attraction 2021 y centrado en los Fondos europeos Next Generation, donde ha reclamado un mayor aprovechamiento de estos para avanzar en la eficiencia del regadío.



Estos recursos son "una oportunidad" que debe aprovecharse "porque será muy difícil que nuestro país tenga fondos de ese tipo en el futuro", ha dicho Crespo, según recoge en una nota de prensa su Consejería.



La responsable de Agricultura ha comentado que es preciso "utilizar más recursos económicos del Next Generation para el regadío", afirmando que "el reparto está desequilibrado" porque se destinan sólo 1.000 millones de euros a proyectos relativos a agricultura y 12.000 millones de euros para iniciativas ligadas a transición ecológica.



"Tenemos que aprovechar más para el regadío eficiente", ha aseverado en relación a que se han consignado 500 millones de euros para el regadío en toda España, una cantidad que considera insuficiente.



La consejera ha explicado que estos fondos permitirían avanzar en la mejora y modernización del riego al tiempo que contribuirían también a ofrecen al sector agrario "posibilidades hídricas adecuadas a las condiciones energética actuales".



Asimismo, ha recordado que Andalucía cuenta con "grandes proyectos" que son competencia del Estado, como Rules, Siles o la presa de Alcolea, que "necesitamos que se lleven a cabo". "Esta es la oportunidad y si la perdemos será más complicado ejecutar proyectos tan cuantiosos económicamente en el futuro", ha apuntado.



La Junta estima que a Andalucía llegarán de Europa alrededor de 265 millones de euros de Fondos Next Generation para avanzar en la transformación digital y en la modernización de un sector estratégico para la economía y el empleo de la comunidad autónoma, ya que contribuirán a un uso sostenible de recursos y del suelo agrícola, impulsarán el ahorro energético, incentivarán la economía circular y la gestión de los residuos, y abrirán las puertas del campo a las nuevas tecnologías.



De este montante, 144 millones de euros respaldarían a las comunidades de regantes facilitando la mejora de sus infraestructuras y aumentando su eficacia; y otros 123 millones de euros se dirigirían a programas de modernización de regadíos (94,5 millones de euros), a mejorar la eficiencia energética (6,3 millones de euros), a impulsar la agricultura 4.0 (15 millones de euros) y a la gestión de subproductos ganaderos (7,8 millones de euros).



Además de la consejera de Agricultura, también han intervenido en este foro el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo; el secretario general del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda; el director general de Fepex, José María Pozancos; el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, y el socio de Consultoría de Grant Thornton, Carlos González. El acto ha contado también con la participación de Adela Martínez-Cachá, socia de BIA3 Consultores y encargada de moderar el encuentro.



ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ

La Junta respalda al sector andaluz en su progreso y transformación digital a través de diversas líneas de ayudas, inversiones y actuaciones. Entre otras iniciativas se encuentra el 'Plan estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero, agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020-2022' que persigue grandes objetivos como la digitalización y lograr que el 65% del sector agroalimentario alcance la madurez digital.



A esta planificación se suman el impulso del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Cita 4.0 de Andalucía, con sede en Almería y que se presenta como un revulsivo en el impulso de las nuevas tecnologías, la investigación y el desarrollo agroalimentario; la implicación de la Junta de Andalucía en el Hub de Innovación Digital de Córdoba para acelerar, acompañar y canalizar transformación digital sector agroalimentario; y la participación de la Consejería de Agricultura en el proyecto Smartfood Lifewatch Eric, que busca convertirse en un referente en transformación digital en explotaciones agrícolas y evaluar el impacto del cambio climático en el agro andaluz.



Además, la Junta ha puesto a disposición del sector ayudas que respaldan la modernización de explotaciones agrícolas (60 millones de euros) y de agroindustrias (82 millones de euros) incentivando el proceso digital del agroalimentario andaluz.



La Consejería de Agricultura gestiona subvenciones dirigidas a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y, precisamente este mes de octubre, está previsto el abono de aproximadamente 120 millones de euros que refuerzan una inversión global de 240 millones de euros de estas entidades encaminada a avanzar en competitividad, mejorar en sostenibilidad y ser más competitivos.



Asimismo, la Consejería de Agricultura presta también apoyo al sector agroalimentario andaluz a través de las ayudas a los Grupos Operativos de Innovación, que unen a agricultores, universidades y empresas tecnológicas para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades del sector. En concreto, la dotación de estas subvenciones ha ascendido hasta los 17,4 millones de euros, montante que supone un incremento del 60% respecto a la última convocatoria del Ejecutivo anterior del PSOE.