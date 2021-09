La Junta reconoce el trabajo de los servicios de transporte público durante la pandemia

martes 21 de septiembre de 2021 , 16:49h

La consejera anuncia una nueva línea de ayudas para compensar las pérdidas del transporte discrecional y regular de viajeros





La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha reconocido, en un acto celebrado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, el esfuerzo realizado durante la pandemia por los 79 operadores responsables de los servicios de transporte público de viajeros. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha presidido el acto de homenaje, donde ha agradecido cómo estos operadores han afrontado el desafío que ha supuesto el Covid-19, a pesar incluso de las pérdidas sufridas por la drástica caída del volumen de viajeros que “hoy todavía no se ha recuperado completamente”. “Sin vuestro empeño en mantener este servicio público seguro habría sido imposible”, ha indicado.



Marifrán Carazo ha ensalzado cómo, en los meses más complicados de la pandemia y en pleno confinamiento, “los trabajadores estuvieron ahí, al pie del cañón, haciendo que los autobuses, los metros y también los taxis, circularan y llevaran a su puesto de trabajo a empleados de sectores esenciales” . “Su entereza es digna de agradecer”, ha añadido la titular de Fomento.



La consejera ha remarcado que la pandemia del Covid-19 ha puesto a todos a prueba, pero hay sectores, y entre ellos el del transporte, que los han llevado al límite. A pesar de las dificultades, ha recordado cómo, gracias a la coordinación entre los operadores, la Junta de Andalucía y los municipios a través de sus ayuntamientos, se dispuso siempre de una oferta por encima de la demanda, con especial celo en las líneas con parada en los centros sanitarios. “Conseguir que todo funcionara como debía, ha sido todo un logro y da fe de la buena gestión desarrollada por todos los que formáis parte del sistema de transporte público de Andalucía, desde los responsables de los consorcios hasta los concesionarios y sus trabajadores”, ha indicado.



La consejera ha recordado que ese esfuerzo también ha sido económico, no sólo por los gastos que han supuesto las medidas de prevención por la pandemia sino por la reducción de ingresos provocada por una bajada de la demanda, con meses en los que la caída fue del 90 por ciento. En esa línea, el Gobierno andaluz ha trabajado por intentar que las ayudas llegaran lo antes posible a los operadores del transporte, hasta el punto de adelantar el dinero procedente del Estado.



Al respecto, aunque la situación ha mejorado bastante y se han recuperado viajeros, la demanda de transporte público “aún está lejos de los niveles previos a la pandemia”. Por ello, ha adelantado que la Consejería de Fomento está trabajando en una línea de ayuda específica para el servicio regular de viajeros que cubra los meses de Estado de Alarma de 2021 y también para el transporte discrecional. “A pesar de que no es nuestra competencia, hemos hecho un esfuerzo para idear esta ayuda necesaria y con la que reforzamos nuestro compromiso con todo el transporte público”, ha manifestado.