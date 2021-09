UAL Deportes multiplica salidas profesionales con su oferta de titulaciones

martes 21 de septiembre de 2021

Dirigidas a todos los estudiantes de la Universidad de Almería, especialmente a los del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se diseñan y desarrollan en colaboración con diferentes federaciones deportivas y entidades reconocidas oficialmente, como Centro de Estudios Almerienses-Activa2, y otorgan capacitación profesional







La propuesta de UAL Deportes durante el curso 2021/2022 vuelve a ser ‘total’, llegando a todos los ámbitos de la actividad deportiva. En lo que respecta a las ‘Enseñanzas Deportivas Regladas, dentro del epígrafe general de ‘Formación’ y con dirección web https://www2.ual.es/serviciodeportes/formacion, de nuevo se pretende facilitar el acceso a una herramienta que dote a los futuros profesionales de su propio elemento diferenciador. Así, “esta actividad formativa está especialmente dirigida a los estudiantes del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, si bien está abierta a los de todas las carreras que se cursan en el campus, para complementar su formación con la obtención de un titulo deportivo de entrenador de alguna disciplina incluida en el catálogo”, tal y como ha explicado Pablo Martínez, el responsable de este programa. Estas son baloncesto, fútbol, atletismo y balonmano, todas en ciclo inicial.



De este modo, “podrán ejercer profesionalmente no solo como preparadores físicos en deportes de competición, sino también de primer entrenador, con el título oficial de Técnico Deportivo”. En ese sentido, Martínez ha puntualizado que desde UAL Deportes “se pretende ofertar una formación deportiva que facilite a los alumnos interesados los conocimientos necesarios en diferentes disciplinas deportivas, con los que puedan complementar su formación académica”. Para lograrlo con todas las garantías, se han establecido las colaboraciones necesarias “con diferentes federaciones deportivas o entidades reconocidas oficialmente, como con el Centro de Estudios Almerienses-Activa2, para que quienes realicen estos cursos dispongan de esta capacitación profesional con la correspondiente titulación reconocida por las propias federaciones”.



Por tanto, lo que se consigue es multiplicar las salidas profesionales del alumnado de la Universidad de Almería en general y del Grado de CCAFD en particular, una de las líneas especialmente importantes dentro de la estrategia de funcionamiento que mueve a UAL Deportes año tras año. Pablo Martínez ha recordado, además, que “este servicio trabaja continuamente para que el acceso a la práctica deportiva y la vinculación con el deporte en todas sus vertientes sea lo más sencillo y fácil posible”, aplicado a este caso también: “Todos los poseedores de la Tarjeta Deportiva PLUS tendrán un descuento del 50% en la inscripción de cualquiera de los cursos de Técnico Deportivo de estas cuatro modalidades”. Los resultados obtenidos hasta el momento son satisfactorios, y por ello se continúa con la misma alianza: “Este es el tercer curso de colaboración activa con el Centro de Estudios Almerienses”.



Su valoración es positiva, “está siendo muy fluida, tanto por los estudiantes que acceden a estos cursos, como que algunas de las sesiones formativas de estas disciplinas puedan desarrollarse en las instalaciones deportivas universitarias”. Cabe añadir, en ese aspecto, que el baloncesto se imparte cien por cien on-line, mientras que fútbol, balonmano y atletismo se imparten en modalidad semipresencial. Los trabajos más relevantes a los que se puede acceder una vez obtenida la acreditación son escuelas y centros de iniciación deportiva, clubes o asociaciones deportivas, la propia federación respectiva, patronatos o servicios públicos deportivos, empresas de servicios deportivos y centros escolares en actividades extracurriculares de los mismos. Se destaca en la web de UAL Deportes que para obtener esta titulación académica oficial de Técnico Deportivo, “con carácter innovador”, se ha cuidado algo tan importante como que sea flexible: “Se adapta a las necesidades y ritmos de enseñanza-aprendizaje”.



También se pone en valor que “abre un abanico de oportunidades dentro del mundo laboral”, dejando patente la garantía que es contar Activa2. Su responsable es Darío Salguero, quien ha recordado que “el Centro de Estudios Almerienses está autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con código 04011260 en Enseñanzas de Técnico Deportivo de varias de las más demandadas especialidades”. Respecto a la planificación establecida para desarrollar los cursos, “se van a ofrecer de forma teórica on-line, mediante plataforma de formación moodle con contenidos en formato Scorm interactivos, así como de una forma práctica, con los mejores profesionales en las instalaciones deportivas de UAL Deportes, así como del Anexo del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería”. Ha insistido en que “gran parte de los beneficios de esta formación es la de ampliar el horizonte profesional del alumnado, pudiendo ejercer de entrenador en estas disciplinas ofertadas, además de valorarse como mérito en oposiciones, al ser enseñanzas regladas reconocidas por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía”.