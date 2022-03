La Junta respalda al sector pesquero ante el alza de los costes de producción

lunes 21 de marzo de 2022 , 17:54h

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, ha mostrado su apoyo al sector pesquero y acuícola de Almería ante el alza inasumible de los costes de exportación, lo que está obligando a la flota almeriense a quedarse amarrada a puerto por falta de rentabilidad a causa del incremento del precio del gasoil que se ha cuadruplicado en comparación con 2020.

Desde el Gobierno andaluz se ha trasladado “la apuesta por una actividad pesquera viable, siendo como es la pesca un sector fundamental para Andalucía y Almería”. Se trata, tal y como ha asegurado Martín “de un sector vulnerable que lleva años soportando continuos ataques y amenazas”.

En este sentido, la delegada territorial ha expresado “el apoyo a los pescadores almerienses que demandan al Gobierno de la Nación una bonificación en las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores del mar, la exoneración de las tasas portuarias y ayudas directas temporales para amortiguar el incremento desorbitado de los combustibles, el gas y la electricidad”. También ha añadido peticiones como “préstamos sin costes con avales de la administración y la modificación del Reglamento Comunitario para poder tener margen de maniobra en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)”. Otra de las reivindicaciones es la aplicación del IVA superreducido a los pescados y mariscos, ya que esta decisión contribuiría tanto a paliar la situación que sufre el sector pesquero por la brusca subida de los costes, como a mitigar la disminución de capacidad de compra de los consumidores.

Aránzazu Martín ha afirmado que “desde la Junta de Andalucía vamos a atender al sector en la medida y porcentaje que nos corresponde, por eso no podemos si no sumarnos a sus reivindicaciones y reclamar al Gobierno de Sánchez que actúe de manera inmediata porque el daño al sector de la pesca no se puede dilatar más en el tiempo”.

Desde el Gobierno andaluz y a través del informe presentado por la Consejería de Agricultura en el pasado Consejo de Gobierno, se han elaborado una serie de actuaciones de apoyo al sector pesquero y acuícola como una convocatoria de ayudas para la realización de inversiones a bordo y cambio de motores que se lanzará de forma inminente. Además la Junta procederá a la resolución de las convocatorias realizadas por los Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP), lo que permitirá poner a disposición del sector más de 190 millones de euros. También se lanzará una convocatoria para estos GALP de 5,9 millones de euros para subvenciones destinadas a la eficiencia energética por parte de la flota.