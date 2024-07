Economía Ampliar La Junta se muestra "contraria" a la reducción del trasvase Tajo-Segura lunes 29 de julio de 2024 , 18:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Andalucía ha mostrado este lunes su "rechazo" a la propuesta de modificación para el trasvase Tajo-Segura, que supondría "una pérdida de más de 100 hectómetros cúbicos para toda la cuenca", sentido en el que ha reclamado al Gobierno "más voluntad de diálogo". Según el Gobierno andaluz, el incremento de los caudales ecológicos supondrá "la reducción de más de 100 hectómetros cúbicos" en el trasvase, una cifra que "se elevará en 2027 cuando se aumente la tasa de estos caudales". En una nota, la Junta ha aseverado que el Ministerio para la Transición Ecológica "ha recortado unilateralmente desde 2018 los trasvases en 26 ocasiones, lo que supone la llegada de 190 hectómetros cúbicos menos" a los territorios receptores de Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía oriental, principalmente en Almería. El secretario general del Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, ha participado en el encuentro entre los consejeros de las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Madrid, al que ha asistido el presidente del Sindicato de Regantes Tajo-Segura, y ha expresado su "descontento" ante lo que consideran "una medida que supondría poner en tela de juicio el mantenimiento del sistema productivo actual en estas regiones, principales productoras hortofrutícolas de España y Europa". Angulo ha manifestado que "gracias a los trasvases, en Andalucía hemos paliado el impacto de la dura sequía que estamos padeciendo desde hace varios años, por lo que todos los trasvases, gestionados con normas de sostenibilidad, son necesarios". También ha incidido en la importancia del agua y su optimización "como elemento de desarrollo económico y de fijación de la población en enclaves rurales, de los que sus ecosistemas y sus vecinos y vecinas dependen". Los representantes de las cuatro comunidades autónomas presentes en el encuentro, así como de los regantes murcianos, han suscrito una carta dirigida al Ministerio en la que urgen a la titular, Teresa Ribera, a "poner en marcha una planificación hidrológica nacional por los efectos adversos que tendrán estos cambios en el trasvase Tajo-Segura" y que "el Gobierno central prevé establecer como base para definir las próximas reglas en esta materia". Asimismo, han solicitado que sean tenidas en cuenta las propuestas y alegaciones presentadas en su momento para "evitar el impacto de esta medida". Angulo ha defendido la "necesidad" de que el Gobierno central "se siente a dialogar y siga el ejemplo del Gobierno andaluz", el cual, según ha dicho, "desde el principio tuvo muy claro que el agua era una prioridad, para lo que impulsamos el Pacto Andaluz del Agua en 2020, un plan hidrológico propio que contó con el consenso del 85% del sector". En esta línea, el secretario general del Agua en Andalucía reclamó al Ejecutivo una "mayor voluntad de diálogo" y la necesidad de "priorizar" en las políticas del agua, pero para eso "hacen falta infraestructuras y gobernanza". Para el secretario general, el papel del agua en Andalucía es "clave". "No entendemos el futuro sin agua, porque nuestro turismo necesita agua, la agricultura también, la industria y los grandes proyectos de futuro que estamos promoviendo, como el hidrógeno verde, necesitan agua de forma sostenible por lo que compartimos una visión de país en la que el agua y la solidaridad entre territorios sea una prioridad que se defienda", ha dicho. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

