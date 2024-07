Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Venezuela: Cuando te haces trampas Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por lunes 29 de julio de 2024 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Venezuela nos ha acostumbrado a que las elecciones son tan predecibles como el final de uno de esos culebrones que ellos inventaron y luego le ha copiado India. Esta vez, Nicolás Maduro ha sido declarado ganador con más del 52% de los votos. ¡Qué sorpresa! Es como si el guion ya estuviera escrito y todos los actores simplemente siguieran sus líneas, porque con ese dato, y cuando aún quedaba el 20% por escrutar, la Autoridad Electoral aseguraba que ese resultado era irreversible... en fin, echando cuentas podría no ser así, pero las matemáticas son un jaleo. La oposición, por supuesto, no está de acuerdo. Ellos aseguran haber obtenido el 70% de los sufragios. Pero, ¿quién necesita datos cuando tienes una narrativa tan emocionante? Es como si estuviéramos viendo una película de suspense donde el final ya lo conocemos, pero seguimos viendo porque, bueno, ¿qué más vamos a hacer? En apoyo al ganador han salido las principales democracias del planeta. Ahí lo tienen, Irán, China y Rusia se han adelantado a reconocer el resultado y felicitar al vencedor, por lo que solo falta que lo haga Arabia Saudí, Korea del Norte y la República Independiente de Ikea. Si Maduro ha hecho trampas, uno se pregunta: ¿qué está pasando en su país para que tenga que hacerlas? ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a arriesgar su trabajo, su libertad e incluso su vida para votar en su contra? Es un misterio digno de Sherlock Holmes, pero sin la elegancia británica, porque lo del chandal no es igual. Y si no ha hecho trampas, entonces tenemos otro problema. Después de un férreo control sobre todo, obtener solo el 52% de los votos no es precisamente un logro. En un régimen como el venezolano, que el presidente saque menos del 80% es un fracaso del sistema. Es como si vas a Diverxo y ponen un gazpacho con aceite de girasol; simplemente no debería pasar, aunque pasa, e incluso lo envasa, y hay hasta quien lo compra. Pero bueno, la historia nos ha enseñado que incluso los dictadores más sanguinarios pueden perder. Pinochet perdió el único referéndum que convocó, y eso que su régimen era especialmente sanguinario. Claro, Franco nunca perdió los que organizó, pero eso es otra historia. Las elecciones en Venezuela son una cosa que convoca Maduro, ganan los demás, pero él sigue de presidente, porque eso ha ocurrido ya un par de veces y Guaidó todavía vaga errante recordándolo. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1539 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes