La Junta sustituirá una glorieta peligrosa de la intersección de la A-349 con la A-334 en Olula del Río

viernes 16 de abril de 2021 , 20:56h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La delegada de Fomento ha presentado al alcalde olulense el proyecto que cuenta con un presupuesto de 262.665 euros







La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, ha presentado esta mañana al alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez, el proyecto de la nueva rotonda que la Junta de Andalucía construirá en sustitución de la intersección existente actualmente de la carretera a-349 junto al enlace con la A-334 en el citado municipio, conocida por su elevada peligrosidad.



Debido a la tipología de la intersección existente, de tipo glorieta partida, se han producido en este punto numerosos accidentes de tráfico, algunos de ellos incluso con víctimas mortales.



Para Eloísa Cabrera, la peligrosidad de la intersección, unida a la elevada intensidad media de tráfico (IMD) que registra la carretera A-349 en dicho punto, (8.064 vehículos al día, de los que el 4% son vehículos pesados), “provoca una situación de afección a la seguridad vial que debe ser resuelta con la mayor celeridad posible, máxime cuando por dicho punto transitan la totalidad de vehículos pesados que proceden de las canteras próximas situadas en Macael, confluyendo con el tráfico urbano en la travesía”.



El proyecto, que la delegada de Fomento ha presentado hoy al alcalde, contempla la transformación de la intersección existente por una glorieta convencional, de diámetro exterior de 45 metros, con una calzada anular de 9,50 metros de ancho, cuyo centro coincide con el de la glorieta de tipo partida existente.



Las obras tienen un presupuesto de licitación de 262.664,99 euros y un plazo de ejecución de 3 meses, e incluyen la instalación de alumbrado en la isleta central de la glorieta y a lo largo de los dos ramales que conforman la A-349. Para ello se ampliará la franja que hay en la orilla norte del trecho de carretera entre la glorieta y el camino, en sentido al núcleo urbano de Olula del río, de manera que haya espacio suficiente para albergar la canalización, cimentaciones de puntos de luz y arquetas de registro y derivación del alumbrado previsto. En el resto de tramos no se contempla esta ampliación de la berma por disponer de espacio suficiente actualmente.



También se contempla la ornamentación de la isleta central de la glorieta y todos los elementos necesarios para la ejecución de las obras como movimientos de tierras, drenaje, firmes, señalización, balizamiento, defensas, desvíos de tráfico, alumbrado púbico y obras complementarias.



Las obras de drenaje previstas consistirán en la nueva colocación del bordillo de coronación, construcción de la cuneta triangular hormigonada en el tramo indicado para facilitar la evacuación de las aguas y de tres nuevos caederos en el terraplén existente.





Un millón para el firme entre Purchena y Fines

Asimismo, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio afrontará la reparación integral del firme de once kilómetros de la carretera Huércal Overa-Baza (A-334) en la provincia de Almería. Cabrera ha recordado que en este tramo “no se había actuado, salvo medidas puntuales desde su puesta en servicio hace 30 años, a pesar de que una serie de condicionantes incrementaban el riesgo de accidentes en el mismo”.



Las obras de seguridad vial licitadas recientemente con un presupuesto de más de un millón de euros (1.096.848 euros) financiados por los fondos europeos Feder, se ejecutarán en un trecho que atraviesa los términos municipales de Purchena, Olula del Río y Fines, en la comarca del Valle del Almanzora.



Este tramo de la carretera A-334, que va desde la variante de Purchena, en el punto kilométrico 48+100, y el inicio de su conversión de carretera convencional a la Autovía del Almanzora, ya en el kilómetro 59+500, se puso en servicio en los años 90 y, desde entonces, sólo se han realizado actuaciones paliativas, pero ninguna actuación integral en materia de conservación.



Como consecuencia de esta situación, este tramo presenta un severo agotamiento de la capacidad estructural del firme, que carece de un coeficiente de rozamiento transversal que cumpla con lo prescrito en la normativa vigente. A ese déficit se suma el importante tráfico que soporta, con cerca de 12.000 vehículos al día, de los que en torno a un cinco por ciento son camiones o tráfico pesado.



Estas obras dan continuidad a la apuesta inversora que ha hecho la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para mejorar el estado de las carreteras almerienses, que ya en 2020 recibieron una cifra histórica de 30 millones de euros para tareas de conservación, mejora y seguridad vial, un 52 por ciento más de lo que se destinó en el año 2018, durante el último ejercicio de gobierno socialista.



El incremento de las partidas en materia de infraestructuras viarias se tradujo en el mantenimiento de más de 2.000 puestos de trabajo directos (plantilla de empresas del sector de la construcción, tanto adjudicatarios como subcontratas) e indirectos (suministros, plantas de hormigón, proveedores de servicios, transporte, etc.) en la provincia en plena crisis sanitaria originada por el Covid-19.