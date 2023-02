Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Junta trabaja en la formación de docentes ante la reactivación de la FP para el Empleo martes 07 de febrero de 2023 , 19:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Amós García destaca la necesidad de estos docentes e informa del inicio de acciones formativas para actualizar a profesionales de esta especialidad El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado hoy de la puesta en marcha en la provincia de acciones formativas “para la actualización de profesionales docentes de Formación Profesional para el Empleo (FPE), muy necesarios ante la reactivación de la Formación que ha impulsado la Consejería de Empleo”. García Hueso ha detallado que esta titulación es requerida para ser docente tanto en acciones de FPE como en proyectos de Empleo y Formación, que sustituyen a los anteriores talleres de empleo y escuelas taller, en los que se alterna la cualificación teórica con las prácticas laborales, que suman 18 proyectos entre los que están en marcha y los que comenzarán en los próximos meses. En este sentido, ha indicado que hasta el 23 de febrero está abierto el plazo para solicitar la participación en una nueva acción formativa de la especialidad de ‘Docente de Formación Profesional para el Empleo’, en la que podrán participar 15 personas desempleadas, y que se impartirá en la Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo. El curso de ‘Docencia de la FPE’ es conducente a obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3. Se impartirá desde mediados de abril hasta finales de julio de 2023 e incluye 380 horas de formación teórico-práctica en los módulos de programación didáctica de acciones formativas para el empleo; selección, elaboración, adaptación y uso de materiales, medios y recursos didácticos en FPE; impartición de cursos y tutorización; evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación laboral y promoción de la calidad en la FPE. El alumnado también realizará prácticas profesionales no laborales de 40 horas y tendrá derecho a percibir becas. Las personas solicitantes deben, además de estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SAE, reunir alguno de los siguientes requisitos: tener el título de Bachiller, estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que los módulos o el certificado al que desean acceder, contar con un certificado de nivel 2 de la misma familia y área profesional, cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior, tener superada la prueba de acceso a la universidad o tener las competencias clave necesarias (comunicación en lengua castellana y competencia matemática). Esta acción formativa se enmarca en la nueva programación 2023-2025 de la Escuela del Mármol, que suma 18 acciones formativas, 16 de ellas incluidas en cuatro itinerarios formativos, a las que se añaden dos acciones de docencia de la Formación Profesional para el Empleo, una de ellas con plazo de solicitud ya abierto. Esta programación responde a las necesidades de las empresas de piedra natural y las ocupaciones más demandadas por el sector. Procedimiento de solicitud Las personas interesadas pueden obtener más información sobre esta acción formativa, sus plazos y requisitos de acceso en la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo, en la siguiente dirección: https://ovfpe.ceec.junta-andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!detalleCurso/id=427813 . El formulario de solicitud está disponible en este mismo enlace. La solicitud se presentará de manera telemática preferentemente ante la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el Registro General de la Junta o cualquier otro registro oficial. Más información en el correo electrónico [email protected], en el teléfono 950034916 o en cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo. Para solicitar estos itinerarios es necesario estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el SAE. Serán tenidos en cuenta para la acreditación de los requisitos de acceso únicamente los que se encuentren registrados en la demanda de empleo. Se reservará una de las 15 plazas para personas con discapacidad. El alumnado tiene derecho a percibir las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos.

