Alta Velocidad Andaluza y desprecio a Almería Rafael M. Martos miércoles 08 de febrero de 2023 , 08:32h El Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que su Gobierno está trabajando para hacer realidad el proyecto de un AVE directo entre Sevilla y Málaga, una conexión que permitiría unir dos ciudades estratégicas en nuestra Comunidad, tanto desde el punto de vista económico como geográfico. Y en esto llega el PSOE de Almería y pone el grito en el cielo porque eso es un desprecio a nuestra provincia, a la que el AVE… o lo que sea, debería llegar en 2026, fecha que no se creen ni ellos, pero si lo hace en 2027, no dejará de ser una fiesta sorpresa. ¿Qué desprecio supone para Almería unir Málaga y Sevilla, si en nuestra provincia se anticipa que la Junta de Andalucía está dispuesta a poner el triple de lo pactado hasta ahora con el Estado? A ver, es algo así como lo de “dame pan y dime tonto”. Pero es que la memoria del PSOE es tan frágil que no recuerdan que parte de la plataforma ya está construida y podría aprovecharse para el AVE directo entre Sevilla y Málaga. No obstante, será necesario realizar una intervención en el tramo abandonado para reparar los daños causados por el desuso de más de una década, desuso provocado por la falta de gestión socialista. Es como cuando el Gobierno central de Mariano Rajoy tapió los túneles del AVE… los tapió porque estaban en mitad de ningún sitio, hechos por Zaptero solo con la intención de que se vieran obras en Almería, y cuando no pudo invertirse, ahí se quedaron, sin sentido. Se tapiaron para minimizar su deterioro, tras decidir Rajoy priorizar la conclusión de la carretera A-7, también empantanada. Además, la inflación y la compra de los trenes, que en principio serían financiados por la Administración autonómica, haría que el gasto pendiente en el proyecto fuera superior a los 1.000 millones de euros. Pero es que debemos seguir recordando, porque fue en mayo de 2004, con Manuel Chaves como Presidente de Andalucía con mayoría absoluta, y en conjunción planetaria -que diría Leire Pajín-, José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno español, cuando el primero y la recién nombrada ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que había sido su consejera andaluza de Economía y Hacienda, firmaron un acuerdo para poner en marcha el Eje Ferroviario Transversal, siendo uno de cuyos tramos de Alta Velocidad era el de Sevilla-Antequera (Málaga). Y eso sin tener que colgar a Esperanza Aguirre de la catenaria, como se desahogó Magdalena Álvarez (no, eso no era un delito de odio, pero si hubiese sido en sentido contrario ya imaginan). Si se mira el mapa, el gran problema lo tenía Huelva, la olvidada y marginada era Huelva, ya que ni el Transversal ni el Mediterráneo llegaban a ella, por lo que se ideó un trazado desde ésta a Sevilla, y de ahí a Málaga, que quedaría ya conectada con Granada, y hasta Almería. La Alta Velocidad Andaluza podía ser una realidad, pero como el PSOE tarda décadas y más décadas en cada proyecto (nadie dudó que un Hospital Materno-Infantil, o la carrera de Medicina fuesen buenas ideas, pero se eternizaron los proyectos hasta que los ejecutó el PP), pues las obras comenzaron por el tramo Sevilla-Antequera en 2008, justo cuando estalló la crisis. La apertura de este segmento estaba programada para 2013, pero la Junta lo abandonó en 2011. Solo se habían construido 75 kilómetros de los 128 que separan Marchena (Sevilla) y Antequera. Estos 75 kilómetros consistían en plataformas terrizas. La Administración Autonómica invirtió 277,5 millones de euros en el proyecto, de los cuales 180 millones correspondían a un crédito del Banco Europeo de Inversiones, es decir, eran fondos europeos, que fueron reembolsados en abril de 2014. No se disponía de dinero ni para las vías ni para la electrificación. El proyecto completo tenía un coste estimado de 1.300 millones de euros, sin contar con el coste de los trenes. En 2018, se resolvieron los contratos con las constructoras, elevando el gasto total en este proyecto fantasma a unos 288 millones de euros. No obstante, una pequeña parte de las plataformas terrizas, concretamente 9,4 kilómetros, se reutilizaron para rehabilitar la línea ferroviaria convencional entre Sevilla y Málaga a su paso por Aguadulce (Sevilla), que se vio gravemente afectada por las inundaciones de octubre de ese mismo año. Es decir, el PSOE afirma que Almería es abandonada por el Gobierno de Moreno en materia ferroviaria, cuando lo que hace es triplicar su aportación y estudiar la interconexión por Alta Velocidad entre todas las capitales andaluzas. ¿Cuál de las dos cosas les parece mal y por qué?