Economía La Junta ultima el nuevo convenio para acelerar startups a través de 'Andalucía Open Future' martes 22 de febrero de 2022 , 15:25h Escucha la noticia El programa, desarrollado junto con Telefónica, el PCT Cartuja y varios ayuntamientos, ha apoyado ya a un total de 244 iniciativas

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades firmará próximamente el convenio de colaboración con Telefónica y los ayuntamientos de Almería, Córdoba, Málaga y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) de Sevilla para promover la aceleración y crecimiento de startups a través del programa ‘Andalucía Open Future’ (AOF). El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de dicho acuerdo, que permite dar continuidad a esta colaboración público-privada ya iniciada, con el objetivo de impulsar el emprendimiento de base tecnológica e innovadora.

El convenio incluye una serie de novedades, entre las que destacan el incremento de participantes en la próxima convocatoria, ya que se pasará de los 24 a los 40 previstos.

Además, los ayuntamientos dejan de ser colaboradores adheridos para implicarse más en el desarrollo de la iniciativa y, por primera vez, se incorpora como agente promotor el PCT Cartuja. En el caso del consistorio malagueño, el convenio lo firmará la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades empresariales de Málaga (Promálaga) y en el de Córdoba, será el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba.

El objetivo de ‘Andalucía Open Future’ es convertir proyectos innovadores en modelos de negocio sólidos listos para salir al mercado. Para ello, cuenta con un programa de aceleración de alto rendimiento especialmente orientado a emprendedores que tengan una iniciativa basada en tecnologías Blockchain, Big Data, IoT (internet de las cosas) o Inteligencia Artificial. También en sectores tecnológicos emergentes y fuertemente vinculados con el territorio como transporte inteligente, energía y sostenibilidad, ciberseguridad, Smart Retail, Smart Cities, Fintech, Agrotech, Smart Tourism, E-Health y Gaming.

AOF realiza al menos una convocatoria anual para seleccionar a candidatos, que recibirán formación, asesoramiento y mentorización en sus cuatro espacios de aceleración: El Cable (Almería) y El Patio (Córdoba), La Farola (Málaga) y El Cubo (Sevilla). En estos centros, los emprendedores disponen de un entorno de trabajo e innovación abierto para desarrollar sus proyectos tecnológicos de una forma guiada.

Contempla un período de aceleración de cuatro meses prorrogables a otros cuatro, a través de una metodología que combina la asistencia personalizada online y la actividad presencial en las aceleradoras.

Los emprendedores disponen de todo tipo de recursos orientados a la maduración de sus modelos de negocio, entre los que destaca un equipo de mentores compuesto por más de 80 expertos en áreas estratégicas de la empresa y el emprendimiento. Durante todo el proceso, estos mentores imparten sesiones de asesoramiento individualizado a las startups en ámbitos como validación de negocio, analítica, marketing digital, legislación, internacionalización, ciberseguridad o finanzas, entre otros.

El acompañamiento se divide en tres fases: Preaceleración, para propuestas empresariales con potencial de negocio que aún no tengan completado su Producto Mínimo Viable (MVP); Aceleración, centrada en proyectos que estén en fase de lanzamiento comercial del producto y definición de estrategia comercial, de precios y/o de identificación de clientes. Y, por último, Crecimiento, para iniciativas focalizadas en el crecimiento de ventas, consolidación de la estructura de la empresa o necesidad de internacionalización. El programa también ofrece a los participantes dar visibilidad y acceso a eventos y foros de inversión. 1.171 startups A través de sus diferentes ediciones, un total de 1.171 startups han solicitado iniciar la aceleración, de las que 321 han sido admitidas y 244, aceleradas (84 en El Cubo, 84 La Farola, 50 El Cable y 26 El Patio). Hasta ahora 68 startups han recibido inversión. A esas firmas emergentes hay que sumar las 36 que actualmente se encuentran en fase de formación. Además, durante el primer año de andadura tras haber completado el programa, casi el 80% de las empresas emergentes de AOF permanecen activas.

En 2021, el programa ha impartido hasta 4.000 horas de mentorización personalizada y las startups han tenido acceso a más de 30 talleres de formación online y presencial.

Andalucía, con casi 270.000 emprendedores y una tasa de actividad de casi el 5%, se sitúa en el tercer puesto en el ranking nacional según el ‘Informe GEM Andalucía 2020- 2021’. Además, la región es la sede de 2.794 startups, cifra que representa el 12,3% del territorio nacional en un ámbito en el que Madrid y Cataluña acogen el 50% del emprendimiento de alto potencial.

De acuerdo con dicho estudio, en la comunidad, el 17,4% de la población percibe buenas oportunidades para emprender, un porcentaje superior respecto al conjunto nacional, que se sitúa en el 16,5%. Aunque las iniciativas empresariales se han visto afectadas por la irrupción de la pandemia, el 18% de los andaluces está relacionado con alguna fase del proceso de iniciar un negocio.



Asimismo, los expertos andaluces señalan los programas gubernamentales (38,2%) y la existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional (35,3%) como los principales facilitadores de la actividad emprendedora en la comunidad. Emprendimiento de base tecnológica como motor de cambio Las prácticas más tecnológicas y de alto valor añadido son capaces de dotar de mayor competitividad al tejido empresarial andaluz y uno de los principales retos para Andalucía es convertir a las startups especializadas en ese ámbito en motor de la transformación económica. Para conseguirlo, la Junta ha puesto en marcha o reforzado un complejo entramado de iniciativas públicas.

Entre esas acciones, destaca el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, destinado a orientar las diferentes actuaciones y políticas que el Gobierno andaluz desarrollará en este campo hasta 2027, prestando especial atención a la innovación tecnológica y las startups. Esta planificación ayuda a la comunidad a ser más eficiente y a ofrecer mejores servicios de apoyo a las empresas emergentes. Este instrumento de planificación tiene como objetivo reforzar la región como ecosistema innovador atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial. Además, servirá para favorecer el crecimiento y la competitividad del tejido productivo en el escenario actual de recuperación. Cuenta con más de 60 medidas para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo.

También está a punto de ver la luz el Plan de Captación del Talento Digital, un instrumento que pretende convertir a la comunidad autónoma en un lugar de referencia para los profesionales de la economía digital. También en 2021 se lanzó el programa ‘Startup Andalucía Roadshow’, que tiene como objetivo impulsar la visibilidad de los mejores proyectos emprendedores y apoyar su acercamiento a inversores y mercados. La Junta ultima la segunda edición. Al margen de esta iniciativa, la Consejería de Transformación Económica impulsa en la comunidad dos iniciativas orientadas a convertir ideas innovadoras en negocios viables mediante un completo proceso de aceleración. Además de AOF, también destaca el programa Minerva junto a Vodafone. La Junta ha acompañado a cerca de 360 startups a través de estos programas de aceleración de colaboración público-privada.

De igual modo, se han activado tres fondos de capital riesgo, con una dotación global superior a 50 millones. Estos fondos se destinan a startups y a la expansión empresarial.

