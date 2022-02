Deportes La pegada de la UD Ciudad de Roquetas desluce a la del Poli Ejido en el derbi (1-2) martes 22 de febrero de 2022 , 15:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conjunto celeste tuvo más llegadas pero falló en los metros finales, haciendo valer los roqueteros su mejor puntería Poli Ejido CF: Miguel Cabrera, Joaquín, Adri Moya, Miki, Sergio, David Gomes, Cristian, Rubén, Jordi, Alberto Segovia y Gonzalo. Banquillo: Fran, Cobos, Mounim, Mohssine, Oussama, Cayetano Álvaro y Javi Cabrera.

UD Ciudad de Roquetas: Tarek, Pablo, Marian, Navarro, Jérôme, Luis, Gustavo, Jesús, Sangue, Carlos y Hernández. Banquillo: Adrián, Simon, Mauri, Domingo y Román.

Árbitro: Gallardo Cazorla (Almería), asistido por Sánchez Vicente y Herrera Carmona (Almería). Amonestó a los locales Sergio, Joaquín y al entrenador Jesús Vázquez, además de los visitantes Jérôme, Gustavo y Mauri.

Goles: 0-1, Carlos López (11’); 1-1, Cayetano Álvaro (25’); 1-2, Domingo (37’).

Incidencias: Partido de la 21ª jornada en la Primera División Andaluza, disputado en el Estadio Municipal de Santa María del Águila (El Ejido, Almería) ante unos 120 espectadores.

Segundo derbi consecutivo que se le escapa al Poli Ejido Club de Fútbol, cayendo este pasado domingo por 1-2 ante la UD Ciudad de Roquetas en el Estadio Municipal de Santa María del Águila, donde el fuerte viento de Levante deslució el compromiso correspondiente a la vigésimo primera y penúltima jornada de la liga regular. Haciendo gala de una gran efectividad, el plantel roquetero no necesitó demasiado para llevarse los tres puntos, empezando con el tanto de Carlos López en el minuto 11 al ajustar el balón hacia el palo largo después de quedarse solo dentro del área, aunque los celestes empataron en el minuto 25 mediante Cayetano Álvaro. Fue materializando una internada por la derecha que acabó con disparo raso y en el que la pelota entró tocando en el poste, apenas durando el restablecido equilibrio en el marcador, pues el plantel rojillo recuperó su ventaja a los 37 minutos de juego, tras recoger Domingo el rechace de Miguel Cabrera en su salida. Parada meritoria A pesar de que el guardameta cortó de primeras la incursión del futbolista roquetero, este recuperó la posesión y disparó con acierto a portería semivacía, de forma que al descanso se llegó 1-2. Ya en la segunda mitad, el Poli inquietó a través de un saque de esquina que botó Sergio y cabeceó Joaquín, atrapando por arriba el cancerbero Tarek. También a balón parado, el combinado ejidense continuó imprimiendo peligro en sendas faltas botadas muy próximas a la frontal del área, una de ellas marchándose fuera por poco buscando la escuadra y la otra yendo directamente a ella, apareciendo otra vez el meta de los de Roquetas de Mar. Volando en palomita y realizando un paradón, impidió lo que hubiera sido la igualada de los pupilos de Jesús Vázquez, intentándolo sin éxito hasta el final. La competición se detiene esta semana, debiendo visitar el Poli Ejido CF al CD Sporting de Almería el domingo 6 de marzo en el Campo Constantino Cortés Fortes, salvo que haya algún cambio de fecha o escenario. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Juvenil División de Honor visita al Castilleja El Poli Ejido afronta “tres ‘finales’ que hay que ganar sí o sí”

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.