La Juta autoriza el reparto de alumnado del CEIP San Valentín en dos colegios

lunes 08 de noviembre de 2021 , 12:31h

La Delegación de educación de la Junta de Andalucía, ha dado una solución provisional a la situación del CEIP San Valentín, que debía ser cerrado con urgencia. El alumnado se repartirá entre otros dos colegios, tal como lo han solicitado desde la comunidad escolar.

NOTA OFICIAL DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN:

Respecto a las medidas adoptadas para la reubicación del alumnado del Colegio San Valentín y su regreso a las aulas, la Delegación Territorial de Educación y Deporte de Almería quiere manifestar lo siguiente:



1. A lo largo de la semana pasada, desde esta Delegación se han buscado los centros donde reubicar al alumnado utilizando el menor número de centros posibles, intentando que no se perdiera la entidad de centro como tal. Tras trasladarle al equipo directivo las posibilidades, visitar los centros propuestos, se decantaron por el CEIP Juan Ramón Jiménez y así se informó a las familias. Sin embargo, el viernes pasado, el director comunicó que al final iban a utilizar las aulas del CEIP Los Millares para el alumnado de infantil, cercano al CEIP San Valentín.



2. Se le ha autorizado el uso del transporte escolar de manera excepcional para todo el alumnado del centro y habilitado las paradas del mismo. La decisión tomada por el centro de usar dos centros en lugar de uno ha afectado la organización del transporte, aunque esta Delegación no duda de que ese cambio ha sido pensando siempre en el alumnado. A partir de esa decisión, el Servicio de Planificación ha estado gestionado la logística durante el fin de semana para que no se dilatara más en el tiempo.



3. Con toda esta información, hoy mismo, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) está realizando un expediente de contratación de carácter excepcional para el transporte, puesto que ha habido cambios en el planteamiento inicial de hacer uso de un centro a dos. Queremos recordar que hay que respetar los trámites administrativos y esperamos que estén resueltos a lo largo de la semana.



4. Desde esta Delegación se va a proceder a trasladar el material a las nuevas dependencias de forma urgente.



5. En relación a la brecha digital, el centro recibió 31 ordenadores para el alumnado en situación más vulnerable.



6. Tanto el equipo directivo como el profesorado tienen acceso al centro respetando siempre las indicaciones recibidas.



Desde esta Delegación se está haciendo todo lo posible para resolver esta situación con la mayor rapidez posible, respetando los plazos administrativos de contratación de servicios. Asimismo recordamos que el alumnado está siendo atendido de manera telemática por sus docentes.



El delegado de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, compartiendo la lógica preocupación de las familias, mantiene como siempre las puertas abiertas de la Delegación para trasladar toda la información necesaria.