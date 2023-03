Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos La Ley del sólo el sí es sí rebaja la pena al profesor que abusó de una alumna sábado 04 de marzo de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Audiencia Provincial de Almería ha decidido reducir la condena impuesta al profesor británico C.T. de 11 años y seis meses a 11 años y tres meses de cárcel por los abusos sexuales cometidos hacia una alumna. La relación entre ambos comenzó como una "fingidamente amistosa" a mediados de curso de 2016, donde el acusado le otorgó un trato preferente y logró establecer un vínculo íntimo con ella. Esta decisión se basa en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, también conocida como la ley del "solo sí es sí". El marco punitivo para este delito es entre 11 y 12 años de prisión, por lo que el tribunal optó por imponer una condena en su grado medio. La nueva ley establece un marco punitivo de entre 10 años y seis meses y 12 años para el delito por el que C.T. fue condenado. Debido a esto, el tribunal optó por ajustar la condena según sus criterios en función de la cota mínima del tipo penal. La resolución judicial también prohibe al docente acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella durante 17 años, además de impedirle ejercer como profesor o tener cualquier otro contacto "regular y directo" con menores durante 16 años. También se le impone diez años de libertad vigilada. El profesor abusó de su ascendencia y superioridad sobre una alumna menor, creando una relación "fingidamente amistosa" que se intensificó a partir del mes de mayo de 2016. Durante esta relación se produjeron varias relaciones sexuales, algunas de las cuales fueron grabadas en vídeo. Tras acceder a la cuenta del acusado con unas claves compartidas, la víctima se hizo con estos vídeos y se presentaron como prueba en la causa. Estas acciones han llevado al condenado a enfrentarse a otros cuatro años de prisión por delito contra la intimidad sexual. El acusado fue condenado a dos años y medio de prisión por haber abusado sexualmente de su prima, además de un año por haber perseguido a la víctima principal, quien tuvo que desplazarse hasta Alemania para evitar el contacto con el hombre. La madre del condenado también se enfrenta a un delito de obstrucción a la justicia por haber intentado influir sobre la menor para exculpar a su hijo durante el proceso. La Fiscalía ha solicitado una pena de un año y tres meses de prisión para ella. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

