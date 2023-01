Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes La Liga: Los 4 máximos goleadores de todos los tiempos martes 10 de enero de 2023 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Liga española de fútbol es una de las competiciones más prestigiosas del mundo y ha dado cabida a algunos de los mejores delanteros de l’historia del fútbol. Un campeonato de fútbol también accesible a través del código Sportium . A continuación, presentamos a algunos de los máximos goleadores de l’historia de la Liga española: Lionel Messi es sin duda el máximo goleador de la historia de la Liga española. Nacido en Argentina en 1987, Messi comenzó su carrera en el Barcelona y ha sido el máximo goleador de la competición en siete ocasiones. Messi es considerado por muchos como el mejor jugador de l’historia del fútbol y ha ganado varios títulos con el Barcelona, incluyendo cuatro Ligas españolas. Cristiano Ronaldo es otro de los máximos goleadores de la historia de la Liga española. Nacido en Portugal en 1985, Ronaldo comenzó su carrera en el Manchester United y luego pasó al Real Madrid, donde se convirtió en el máximo goleador de la competición en tres ocasiones. Ronaldo es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol y ha ganado varios títulos con el Real Madrid, incluyendo dos Ligas españolas. Telmo Zarra es otro de los máximos goleadores de la historia de la Liga española. Nacido en San Sebastián en 1921, Zarra comenzó su carrera en el Athletic Club de Bilbao y se convirtió en el máximo goleador de la competición en seis ocasiones. Zarra es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español y ha ganado varios títulos con el Athletic Club, incluyendo dos Ligas españolas. Hugo Sánchez es otro de los máximos goleadores de la historia de la Liga española. Nacido en México en 1958, Sánchez comenzó su carrera en el Atlético de Madrid y luego pasó al Real Madrid, donde se convirtió en el máximo goleador de la competición en tres ocasiones. Sánchez es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español y ha ganado varios títulos con el Real Madrid, incluyendo cinco Ligas españolas. En este campeonato de Liga también se han visto grandes pasadores. Echemos un vistazo a los 4 mejores : Xavi Hernández: con 183 asistencias en 505 partidos disputados, Xavi es el máximo asistente de la historia de la Liga española. El centrocampista catalán ha ganado numerosos títulos con el FC Barcelona y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Andrés Iniesta: con 162 asistencias en 674 partidos disputados, Iniesta es el segundo máximo asistente de la historia de la Liga española. El centrocampista también ha ganado numerosos títulos con el FC Barcelona y es conocido por su habilidad para crear juego y encontrar pases decisivos. Leo Messi: con 144 asistencias en 558 partidos disputados, Messi es el tercer máximo asistente de la historia de la Liga española. Además de ser el máximo goleador de la liga, Messi también es un excelente paseador y ha ganado el título al máximo asistente en tres ocasiones. Cristiano Ronaldo: con 129 asistencias en 292 partidos disputados, Ronaldo es el cuarto máximo asistente de la historia de la Liga española. A pesar de ser conocido principalmente por su habilidad para marcar goles, Ronaldo también es un excelente paseador y ha sido el máximo asistente de la liga en dos ocasiones. En resumen, la Liga española ha dado cabida a algunos de los máximos goleadores de la historia del fútbol, incluyendo a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Telmo Zarra y Hugo Sánchez. Estos jugadores han dejado su huella en la competición y han sido una inspiración para las futuras generaciones Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

