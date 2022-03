Almería Ampliar La lluvia recupera los pantanos almerienses miércoles 30 de marzo de 2022 , 16:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las lluvias de los últimos días han ayudado a que los pantanos de la provincia de Almería se recuperen un poco, ya que según los datos consultados, el de Beninar está al 11,73% y el de Cuevas del Almanzora al 15,91%. Esto permite garantizar el riego durante más de un año a las comunidades de regantes de Cuevas del Almanzora y de Vera, lo que suponen 5.400 hectáreas en el primer caso y 2.000 en el segundo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

