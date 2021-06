La M.O.D.A, Estrella Morente y Seguridad Social, en el verano de Adra

miércoles 09 de junio de 2021 , 20:26h

Tras posponer el tradicional The Juergas Rock Festival a 2022, que ya fue cancelado en 2020 por la crisis sanitaria de la COVID-19, Consistorio y Berrintxe Producciones ofrecen una alternativa musical









El Ayuntamiento de Adra, de la mano de la productora del The Juergas Rock Festival, Berrintxe S.L. han anunciado este miércoles el lanzamiento de The Juergas Live Adra 2021. Se trata de un “nuevo formato de festival” que garantizará la continuidad de la música y la cultura en la ciudad milenaria durante los meses de julio y agosto, tras tener que posponer el tradicional festival del ‘Juergas’ por la crisis sanitaria de la COVID-19. Se celebrará en el patio del CEIP Mare Nostrum del 17 de julio al 14 de agosto. Las entradas están ya a la venta en www.thejuergasrockfestival.com y en www.adra.es.



El anuncio ha corrido a cargo del alcalde, Manuel Cortés, que ha estado acompañado de las concejalas de Cultura y Hacienda, Elisa Fernández y Alicia Heras, así como representantes de la productora. El primer edil ha destacado que este festival nace del “gran esfuerzo entre la empresa organizadora del The Juergas Rock y el Ayuntamiento” y que, fruto de este “trabajo conjunto”, este verano abderitanos y abderitanas “vamos a disfrutar de música para todos los gustos”. “Serán conciertos que van a seguir siendo referentes en la provincia y que no pierden la esencia del festival tal y como lo conocemos”.



“En 2020 tuvimos que cancelar el Juergas y en 2021, aplazarlo. No podíamos quedarnos en blanco este verano también. De ahí a que hayamos valorado la celebración de este festival que contará con todas las garantías en cuanto a medidas sanitarias recomendadas por las autoridades competentes”, ha asegurado Cortés, ya que estos conciertos contarán con un aforo seguro y muy reducido con público sentado. “Este año disfrutaremos de esta nueva versión, pero seguimos trabajando para que a partir de 2022, podamos retomar la forma tradicional de celebrar este festival”.



Por su parte, Manuel Núñez, representante de Berrintxe S.L., ha explicado que “vamos a contar con la representación de artistas de todos los estilos, no solo tendrán lugar los grupos de estilos musicales que tradicionalmente suelen participar en el festival”. Y en ese marco, la programación recoge artistas que van desde el indie, rock, flamenco o música popular, pasando por la música de los años 80 y 90 y sin dejar a un lado la esencia del Juergas. Y es que, como ha confirmado Núñez, “el fin de semana que coincidiría con las fechas habituales del The Juergas Rock Festival, el jueves 5, el viernes 6 y el sábado 7 de agosto, se realizará un recuerdo al festival con tres conciertos “al más puro estilo Juergas”.





Programación del The Juergas Live Adra 2021

Los conciertos empezarán el sábado 17 de julio con la participación ‘La M.O.D.A’, una de las bandas “que más éxitos está cosechando en los últimos años” y que llenarán el recinto con su mezcla de rock, pop y folk.



El siguiente sábado, día 24 de julio, visitará Adra ‘La Noche Sabinera’, un repaso al repertorio del maestro Joaquín Sabina interpretado por sus músicos oficiales y coautores Pancho Varona, Antonio García de Diego, Jaime Asúa, acompañados de su cantante solista María Barros y Paco Beneyto mítico batería del grupo Viceversa.



El Juergas Live Adra continúa el sábado 31 de julio con la banda valenciana ‘Seguridad Social’, “uno de los referentes de la movida de los 80 y el rock español que nos harán disfrutar con sus himnos atemporales como como Chiquilla, Comerranas o Quiero tener tu presencia, entre muchos otros”.



Después se dará paso a las “fechas típicas” del The Juergas Rock Festival con la participación el jueves 5 de agosto de la banda de rock andaluza ‘Reincidentes’, que “nos darán un repaso de todos sus éxitos, con temas reivindicativos y letras que, aunque hayan pasado los años, siguen de rigurosa actualidad”.



El viernes 6 de agosto, será el turno de la banda ‘Los Chikos del Maíz’, “uno de los artistas más destacados del hip-hop estatal, con cada vez más seguidores y que se espera disfrutar de la presentación en directo de su nuevo EP David Simón, además de todos sus grandes éxitos”.



Para acabar con las fechas del recordatorio al The Juergas Rock, el sábado 7 ofrecerán su música a los asturianos ‘Desakato’, “uno de los grupos más aclamados habitualmente en el festival y que nos ofrecerán su descarga de hardcore y metal”.



Para acabar con la programación, el sábado 14 de agosto, Adra contará con la presencia “de una de las artistas más referentes del flamenco mundial”: Estrella Morente. “La hija de Enrique Morente lleva en la sangre el arte granaíno y nos deleitará con su show para los amantes del flamenco y copla”.