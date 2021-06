Menos del 4% de las inspecciones por reetiquetado de producto marroquí acaba en sanción

jueves 10 de junio de 2021

La Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Almería ha abierto 26 expedientes sancionadores a empresas de la provincia por el reetiquetado de productos de origen marroquí como si fueran producidos en España desde 2019, lo que supone un 3,8 por ciento de todas las inspecciones realizadas hasta el momento.



Según los datos que maneja el Gobierno andaluz y a los que ha tenido acceso Europa Press, desde 2019 hasta mayo de este año se han levantado 672 actas a través de las diferentes inspecciones que se han practicado a raíz de un plan de control y seguimiento de productos procedentes de países extracomunitarios que son comercializados por empresas de Almería, principalmente Marruecos y Senegal, lo que ha dado lugar a diez expedientes finalizados, aunque la Junta no especifica si se ha producido sanción al tiempo que declina determinar las cuantías.



En concreto, han sido 226 las inspecciones realizadas en 2019 y otras 267 en 2020, mientras que en lo que va de año se han practicado 179 más. En el marco de su acción, la Junta comprueba la existencia de productos procedentes de países extracomunitarios, que se inspeccionan y controlan para garantizar que se cumple con la trazabilidad del producto y que se indica claramente el origen en albaranes y facturas.



En dichos controles, se han detectado incumplimientos en facturas o albaranes incorrectos y se han incoado e iniciado 26 expedientes sancionadores: dos en 2019, 11 en 2020 y 13 en 2021 hasta la fecha, lo que ha dado lugar a diez expedientes finalizados. No se han especificado cuantías de posibles multas a tenor de estos hechos ni qué empresas habrían sido sancionadas.



Durante los años 2017 y 2018, la Junta tiene constancia de denuncias puntuales por parte de distintos agentes del sector ante la presencia de camiones de Marruecos en determinadas empresas, motivo por el cual se hicieron las correspondientes inspecciones, y se iniciaron dos expedientes sancionadores por incumplimientos que se encuentran finalizados y pagados.



El resto de los expedientes se encuentran en los preceptivos periodos de alegaciones y recursos de los que las empresas disponen, según los plazos legalmente establecidos



Como dato de referencia, desde el departamento que dirige la almeriense Carmen Crespo indican que Marruecos exportó a la Unión Europea 869.810 toneladas de hortalizas (excluido Reino Unido). En concreto, Marruecos exportó por la provincia de Almería 63.343 toneladas (exceptuando la judía), según se extrae de los datos que maneja Euroestacom e Icex. Estas cifras reflejan que más del 95 por ciento del volumen exportado de Marruecos no pasa por esta provincia.