Economía La matriculación de vehículos híbridos y de gas sube en Almería sábado 07 de mayo de 2022 , 10:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia BMW fue la marca más vendida el mes pasado Abril ha confirmado el peor arranque del año para las matriculaciones de coches en varias décadas, también en Almería, pero tiene buenas noticias dentro del freno general sufrido por el conjunto de España y de Andalucía. Si bien el retroceso del mercado de matriculaciones español se explica por la lenta recuperación económica y por la crisis de abastecimiento de microchips, que ha afectado al conjunto del mercado y a lo que se ha sumado la incertidumbre derivada del contexto internacional, lo cierto es que hay algunos segmentos que crecen a buen ritmo. En Almería, mientras que los vehículos de combustión por gasolina y diesel acumulan sendos descensos del 5,04 y 28,67% con respecto al mismo período de abril de 2021, los vehículos propulsados por otro tipo de energías han experimentado una subida conjunta del 13,59%. De los 561 vehículos entregados el pasado mes de abril, 245 tenían la gasolina como combustible principal, 107 eran diesel, y 209 propulsados por energías alternativas. Sin embargo, si profundizamos en la cuota de mercado por tipo de energía, vemos que la de los coches gasolina y diesel se mantiene con respecto a 2021, con un 62,74% del total de las ventas -43,67% gasolina 19,07% los diesel, que bajan ligeramente-; en cuanto a la cuota de aquellos vehículos que consumen energías alternativas, esta se sitúa en el 37,25% tras la subida interanual. Así, mientras en abril de 2021 se registraban en Almería unas ventas de 150 vehículos híbridos, 37 eléctricos y 7 de gas, en el mes que acaba de concluir se han entregado 167 híbridos (+11,33%), 34 eléctricos (-8,11%) y 11 de gas (+57,14%). El director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, subrayó que los “malos datos de matriculación” que se venían arrastrando en el primer trimestre se intensificaron en abril por la coincidencia de la Semana Santa. “En un contexto de falta de oferta, en el que ya se están vendiendo más coches de más de 15 años que nuevos, la renovación del parque se convierte en punto clave para impulsar la descarbonización”, afirmó Tania Puche, directora de Comunicación de Ganvam. Datos interanuales por marca y modelo Según los datos facilitados el lunes por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores), de los 561 vehículos vendidos, BMW fue la marca más cotizada durante el mes de abril en Almería, con 65 unidades (+47,73%). Por detrás se situó Citroen con 47 (-16,07%), seguida de Kia (45 y -29,69%), Seat con 43 (+53,57%) y Hyundai, que entregó 41 vehículos y arrojó una espectacular subida del 215,38% interanual, claramente por encima del resto de fabricantes. En cuanto al acumulado de los cuatro meses, el líder fue Kia, por delante de Seat y con Toyota completando el podio. Reseñable también ha sido la desaparición de Tesla y Porsche, que tras registrar 4 y 3 vehículos vendidos en el acumulado de este 2022, no han colocado ninguno en el pasado mes de abril. De los 6.755 vehículos matriculados en abril en Andalucía, 3.168 fueron de gasolina, con un retroceso del 16,23%; 1.084 fueron diesel, descenso del 29,75%; mientras que los 2.503 restantes, que registraron un aumento de la matriculación de un 31,53%, eran vehículos eléctricos puros, eléctrico de autonomía extendida, híbrido enchufable y no enchufable, de hidrógeno, de gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.