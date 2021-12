Economía La mediación del SERCLA en el conflicto del transporte por carretera permite avanzar en la negociación viernes 03 de diciembre de 2021 , 12:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las partes han acordado desconvocar los cuatro primeros días de huelga y continuarán negociando en el SERCLA el 13 de diciembre El Sistema Extrajudicial del Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) está contribuyendo a acercar posturas en el conflicto laboral planteado por el sector provincial de transporte de viajeros por carretera. En la sesión de mediación que tuvo lugar ayer, las partes han alcanzado acuerdos en algunos de los diez puntos que los representantes sindicales han puesto sobre la mesa y han decidido desconvocar los cuatro primeros de los 15 días de huelga que habían planteado inicialmente. Por lo tanto, quedan suspendidos los paros previstos para hoy, 3 de diciembre, y para los días 4, 8 y 13 de este mes. Las partes implicadas en la negociación se han vuelto a citar en el SERCLA para el día 13 de diciembre, con el fin de continuar con el diálogo que permita avanzar hacia un nuevo convenio colectivo para este sector. Previamente, los representantes sindicales consultarán en asamblea a los trabajadores y trabajadoras sobre algunas de las cuestiones tratadas hasta el momento. La mediación del SERCLA en el conflicto laboral del sector de transporte de viajeros por carretera de Almería ha sido solicitada por el Sindicato Provincial de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-Almería, el Sindicato Provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO—Almería, y el Sindicato de Transportes y Comunicaciones de CGT en Almería. Se ha dado comunicación a CSIF en calidad de interesado por su participación en la mesa negociadora del convenio. La parte empresarial está representada por la Agrupación Provincial de Transporte de Viajeros por Carretera de Asempal. La parte social planteó el 22 de noviembre la convocatoria de 15 días de huelga, previstas para los días 3, 4, 8, 13, 17, 23, 24, 30 y 31 de diciembre y el 2, 3, 4, 6, 9 y 10 de enero de 2022. En el escrito presentado ante el SERCLA, los representantes sindicales aducen la parálisis del diálogo con la patronal del sector en la comisión negociadora del convenio colectivo. Los sindicatos han planteado hasta diez puntos a tratar en las sesiones de mediación del SERCLA, de las cuales se han realizado dos (ayer, 2 de diciembre, durante 8 horas, y una previa el 29 de noviembre con más de 3 horas de duración) por vía telemática. Entre esos puntos figuran mejoras en materia salarial y de la jornada laboral, así como en los reconocimientos médicos, la cobertura por accidentes o los complementos por antigüedad, además de la inclusión de planes de igualdad y contra el acoso laboral en el convenio colectivo. Tramitación on line El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que gestiona el SERCLA, inició en marzo de 2020 un sistema de mediación on line que se ha extendido a todas las provincias, y que incluso está propiciando la firma de convenios colectivos negociados por completo por videoconferencia, como el de Covirán el pasado mes de mayo o el del manipulado hortofrutícola de la provincia de Almería. Este sistema, que se aplicó de forma pionera en Andalucía, se implantó de forma general desde el mes de octubre de 2020 en todos los conflictos, ya que el CARL acordó priorizar la actuaciones telemáticas y las mediaciones online mientras persista la crisis sanitaria, quedando limitada al carácter de excepcional las actuaciones y mediaciones que exijan presencialidad, y siempre que ello fuera posible conforme a las reglas de aforo máximo de cada sede y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Andalucía cuenta desde 1999 con un Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales propio, el SERCLA, nacido de la mano del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de nuestra Comunidad Autónoma. Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

