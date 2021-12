El PSOE acusa a Moreno Bonilla de desatender los intereses fundamentales de Almería

viernes 03 de diciembre de 2021 , 12:32h

El PSOE de Almería ha acudido a las puertas del antiguo hospital de la Cruz Roja para hacer balance de los tres años de Moreno Bonilla al frente del Gobierno andaluz, un tiempo en el que el ejecutivo de PP y Ciudadanos “se ha olvidado de los almerienses, desatendiendo los intereses fundamentales de la provincia”, según ha manifestado el parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel.

“Estamos ante un gobierno que no se ha dedicado a gobernar, un gobierno que carece de proyectos de futuro para esta provincia y que, en definitiva, sólo está pensando en las elecciones”, ha acusado el diputado socialista, quien cree que piensan en los comicios “con miedo”, ya que “saben que los andaluces van a tener muy en cuenta que la sanidad funciona ahora peor que antes y que la educación no ha recibido la respuesta que tenía que haber recibido, y no ha sido por falta de dinero, ya que el Gobierno de España ha destinado muchísimos recursos al Gobierno de Andalucía para que funcionaran los servicios públicos en la pandemia”. “Desgraciadamente el Gobierno andaluz no ha estado a la altura”, ha lamentado.

El Grupo Parlamentario del PSOE de Almería ha elegido el hospital de la Cruz Roja como símbolo de lo que ha perdido la provincia en estos tres últimos años, con PP y Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía. A este recurso público cerrado también hay que sumar la pérdida, en la capital, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) del Puerto, el Centro de Actividades Náuticas y el albergue de Inturjoven, clausurados todos ellos “con el silencio cómplice del alcalde de Almería”. También ha sido el caso del centro de menores de Purchena, que fue cerrado por decisión del gobierno de PP y Ciudadanos.

Promesas incumplidas

Sánchez Teruel también ha lamentado que el actual Gobierno andaluz “incumpla lo que promete a los almerienses” y haya “dejado pasar” importantes infraestructuras sanitarias para la provincia, como el centro de consultas externas proyectado en Torrecárdenas o el PET-TAC para los enfermos oncológicos. “Han sido muchísimas las promesas de este gobierno que se han ocultado en la propaganda, una propaganda que no puede tapar la falta de gestión de un gobierno que no tiene planes de futuro para esta provincia”, ha insistido.

Sobre esta falta de proyectos de futuro, el diputado autonómico socialista ha incidido en que “ya no se habla de la Ciudad del Cine, de la rehabilitación del Castillo de Vélez Blanco, no se dice nada sobre qué va a pasar con la Autovía del Almanzora entre Purchena y Baza, no dice nada de esa nueva desaladora para el Almanzorara y no hay nada concreto para avanzar en un nuevo acceso a la ciudad de Almería”.

En definitiva, Sánchez Teruel asegura que en Andalucía “tenemos un gobierno que no cumple lo que anuncia, que no se dedica a gobernar y que carece de planes de futuro para Andalucía y para la provincia de Almería”.